Bakan Kasapoğlu ödül verdi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 3. Medya Çalışanları Basketbol Turnuvası ödül törenine katıldı.

Ankara Spor Salonu'nda oynanan final maçında Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), finalde NTV'yi 21-15 yenerek turnuvanın birincisi oldu.

Turnuvanın üçüncülük maçında ise A Haber, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nı 21-12 mağlup etti.

Bakan Kasapoğlu, turnuvayı ilk sırada tamamlayan TRT'ye madalya ve kupasını takdim etti. Kasapoğlu, ayrıca turnuvada ikinciliği elde eden NTV ve dördüncü sırada yer alan Gençlik ve Spor Bakanlığına da kupa ve madalyalarını verdi.

Turnuvada üçüncü sırada yer alan A Haber'in kupa ve madalyasını ise Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik takdim etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada katılımcıları tebrik ederek, "Gerçekten spor birleştirici bir güç. Siz bunu, bu turnuvayla bir kez daha gösterdiniz ve ispat ettiniz. Farklı kurumlarda çalışan arkadaşlarımız bir araya geldi. Üç gün boyunca centilmence oynadı. Sonucunda da bir takımımız şampiyon oldu. Onu da hep birlikte alkışladık." diye konuştu.