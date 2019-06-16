HABER

Bakan Kasapoğlu öğrencilere moral verdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.06.2019 15:48 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında sınava giren gençler ve aileleriyle buluştu.Bakan Kasapoğlu, Gençlik Merkezleri aracılığıyla İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi’nde kurulan stantta sınava giren gençler ve aileleriyle bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında sınava giren gençler ve aileleriyle buluştu.
Bakan Kasapoğlu, Gençlik Merkezleri aracılığıyla İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi’nde kurulan stantta sınava giren gençler ve aileleriyle bir araya geldi. Kasapoğlu, sınav devam ederken öğrenci aileleriyle, sınav sonrasında ise öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilere ve ailelerine kurulan stantta simit, çay, su ve şeker ikramında bulunan Bakan Kasapoğlu, "Bu yılı ’Gönüllülük Yılı’ olarak ilan ettik. Bu bağlamda 81 ilde ’Genç Dönüşüm’ adı altında her sene olduğu gibi sınavdan sonra ÖSYM tarafından dağıtılan kalem setlerini gönüllülük faaliyetleri kapsamında köy okullarındaki kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bugün de gençlerimizin ve onların değerli ailelerinin heyecanlarına ortak olmak için yine 81 ilde gönüllülerimizle beraber sınav merkezlerinde stantlar kurduk" dedi.
İstanbul’da dün 43, bugün ise 25 sınav merkezinde çalışma yaptıklarını aktaran Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:
"Ülke genelinde yaklaşık 2 bin 500 gönüllü ile bu çalışmayı yürütmekteyiz. Bugün sabah ve öğleden sonra oturumlarında da çalışma yapıp hemen akabinde hafta içi kalem setlerimizi de köy okullarına dağıtmak için yollara çıkacağız. Ülke genelinde 2,5 milyondan fazla genç sınava girdi. Bir üst sınıfa geçen, lise geçiş sınavı ve üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerimizin dinlenmeyi hak ettiklerini düşünüyor ve sevgili gençleri spor yapmaya, kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak etkinliklere katılmak için 7/24 esasıyla hizmet sunan Bakanlık spor tesisleri, gençlik merkezleri ve gençlik kamplarına davet ediyorum."
"Bu yaz hep birlikte spor yapalım, yaz spor etkinliklerine katılalım, çocuklarımızı, içinde bulundukları bedeni ve fiziki gelişim döneminden maksimum düzeyde yararlanmaları için Bakanlığımızın tesislerine getirelim" diyen Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu:
"Evde, internette, sanal dünyada zamanlarını heba etmelerine, bağımlı bireyler haline gelmelerine izin vermeyelim. Spor, bağımlılığın, kötü alışkanlıkların en etkin panzehiridir. Bu uzun tatili fırsata çevirelim, çocuklarımızın ilgi, yetenek ve isteklerine uygun etkinliklere katıldığı faydalı bir döneme dönüştürelim. Bakanlık olarak, her yaştaki herkes için her zaman ve her yerde spor anlayışı içinde tüm tesislerimiz ve çalışanlarımızla kıymetli öğrencilerimizi bekliyor ve sporun öncelendiği bir tatil diliyorum."

Bakan Kasapoğlu öğrencilere moral verdi

Bakan Kasapoğlu öğrencilere moral verdi

Bakan Kasapoğlu öğrencilere moral verdi

Bakan Kasapoğlu öğrencilere moral verdi

Bakan Kasapoğlu öğrencilere moral verdi

Bakan Kasapoğlu öğrencilere moral verdi

Bakan Kasapoğlu öğrencilere moral verdi

Bakan Kasapoğlu öğrencilere moral verdi

Bakan Kasapoğlu öğrencilere moral verdi

Bakan Kasapoğlu öğrencilere moral verdi

Bakan Kasapoğlu öğrencilere moral verdi

Bakan Kasapoğlu öğrencilere moral verdi

Bakan Kasapoğlu öğrencilere moral verdi

Bakan Kasapoğlu öğrencilere moral verdi

Bakan Kasapoğlu öğrencilere moral verdi

Bakan Kasapoğlu öğrencilere moral verdi

Bakan Kasapoğlu öğrencilere moral verdi

Bakan Kasapoğlu öğrencilere moral verdi

Bakan Kasapoğlu öğrencilere moral verdi

Bakan Kasapoğlu öğrencilere moral verdi

Bakan Kasapoğlu öğrencilere moral verdi

Bakan Kasapoğlu öğrencilere moral verdi

Bakan Kasapoğlu öğrencilere moral verdi

Bakan Kasapoğlu öğrencilere moral verdi

Bakan Kasapoğlu öğrencilere moral verdi

Bakan Kasapoğlu öğrencilere moral verdi

Bakan Kasapoğlu öğrencilere moral verdi

Bakan Kasapoğlu öğrencilere moral verdi

Bakan Kasapoğlu öğrencilere moral verdi

Bakan Kasapoğlu öğrencilere moral verdi

Bakan Kasapoğlu öğrencilere moral verdi

En Çok Okunan Haberler

Murat Boz'a vale göndermesi: Allah biliyor

Murat Boz'a vale göndermesi: Allah biliyor

Kırıkkale'de yağışlar can aldı! 2 ölü

Kırıkkale'de yağışlar can aldı! 2 ölü

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Bitcoin'de yılın rekor düzeyi: 9,322 dolar

Bitcoin'de yılın rekor düzeyi: 9,322 dolar

Kur'an-ı Kerim provokasyonu

Kur'an-ı Kerim provokasyonu

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

AK Parti bu akşam askerlik sistemini görüşmek için toplanıyor

AK Parti bu akşam askerlik sistemini görüşmek için toplanıyor

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Diğer Haberler
Bahçeli: Ülkemiz çok ciddi bir ekonomik kuşatma altında

'Ülkemiz çok ciddi bir kuşatma altında!'

Cumhurbaşkanı Erdoğan sigara paketini görünce hemen uyardı

Paketini görünce hemen uyardı!

Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na: Beylikdüzü'nde başladığın camiyi bitir

Soylu: Beylikdüzü'nde başladığın camiyi bitir

Soylu: İstanbul'u kimse kaçak göçmen merkezi olarak görmeyecek

Soylu: İstanbul'u kimse kaçak göçmen merkezi olarak görmeyecek

Bahçeli'den flaş S-400 açıklaması: Gerisini ABD düşünmelidir

Bahçeli'den flaş S-400 açıklaması: Gerisini ABD düşünmelidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tacikistan'da flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tacikistan'da flaş açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.