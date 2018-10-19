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Bakan Kasapoğlu, okullara spor malzemesi gönderdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 21:14 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Kula ilçesine, geçtiğimiz haftalarda bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, verdiği söz üzerine okullara dağıtılması için spor malzemesi gönderdi.

Bakan Kasapoğlu, okullara spor malzemesi gönderdi

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesine, geçtiğimiz haftalarda bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, verdiği söz üzerine okullara dağıtılması için spor malzemesi gönderdi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu bir dizi temaslar ve ziyaretlerde bulunmak üzere geçtiğimiz haftalarda memleketi Kula'ya geldi. Bakan Kasapoğlu'nun Kula'da gerçekleştirdiği ziyaretler esnasında okullara dağıtılması için göndereceğine dair söz verdiği spor malzemeleri okullara dağıtılmaya başlandı. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Kula'ya getirilen spor malzemeleri AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık tarafından 3 okula dağıtıldı. Malzemelerin dağıtımında konuşan Palabıyık, "Kulalı Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu Bakan olduktan sonra Kula'ya ilk ziyaretinde söz verdiği spor malzemelerini birer birer dağıtılmaya devam ediyor. Bakanımız okullardaki spor bilincinin geliştirilebilmesi için söz verdiği basketbol, futbol ve voleybol topları, kale direkleri, voleybol filesi, basketbol potası gibi spor malzemelerini okullarımıza dağıtmaya başladı. Spor malzemeleri dağıtımını tüm okullarda tamamlayarak bakanımızın vermiş olduğu sözü yerine getirmiş olacağız. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na Kula'mıza kazandırmış olduğu hizmetlerden ve vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

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Bakan Kasapoğlu, okullara spor malzemesi gönderdiBakan Kasapoğlu, okullara spor malzemesi gönderdiBakan Kasapoğlu, okullara spor malzemesi gönderdiBakan Kasapoğlu, okullara spor malzemesi gönderdi

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