Bakan Kasapoğlu, Özdemir Görme Engelli Futbol Milli Takımı ile buluştu

Bakan Kasapoğlu, yaptığı konuşmada sporu tabana yaymak adına kapsamlı çalışmalar yaptıklarını belirterek, "TFF başta olmak üzere diğer federasyonların sporu tabana yayma çalışmaları ve bu yoldaki kararlı tutumları bizi memnun ediyor. Biz toplumun tüm katmanlarının sporla uğraşmasını istiyoruz. Herkesin spora erişimini önemsiyoruz." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve TFF yönetim kurulu üyeleri, Avrupa Görme Engelliler Futbol Şampiyonası'na hazırlanan milli takım ile moral yemeğinde bir araya geldi.

Sesi Görenler Milli Takımı'nın başarılarından ötürü memnun olduğunu dile getiren Kasapoğlu, "Görme Engelli Milli Futbol Takımı her müsabakada göğsümüzü kabartıyor. Federasyonu, yönetimi, oyuncular ve teknik heyeti canı gönülden tebrik ediyorum. Başarı önemli ancak çalışmalar, gayret de bir o kadar önemli. Bakanlık olarak bu tür tüm faaliyetlerin emrindeyiz." diye konuştu.

Sporun engel tanımadığını vurgulayan Kasapoğlu, "Spor, bahanenin arkasında kalmayacak kadar önemli. Bugüne kadar olduğu kadar bundan sonra da sporcuları her alanda önemsiyoruz. Voleybol, yüzme, atletizm ile çok güzel başarılar kazanıyoruz." ifadelerini kullandı.

TFF'nin yeni yönetimi ile yeni başarılara imza atacağını dile getiren Kasapoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Yeni bir vizyonla yeni bir heyecanla yola çıkan TFF'ye nice başarılar diliyorum. Sesi Görenler Milli Takımı'na da İtalya'da başarılar diliyorum. İnşallah sonrasında Tokyo'da da olmayı temenni ediyorum. Bu ruh ve heyecanla yarınların Türkiyesine bir ve beraber olarak yürüyelim. A Milli Futbol Takımı, Fransa'yı Konya'da yendi. Bu bir ilkti. Son baharda önemli maçlar var. Oralarda da başarılar diliyoruz."