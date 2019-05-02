Bakan Kasapoğlu özel çocuklarla buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, özel çocukların kendileri açısından çok önemli ve çok değerli olduğunu ifade etti.

Bakan Kasapoğlu, Uluslararası Büyük Eğitimciler ve Özel Eğitimciler Derneği (UBED), Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Altındağ Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliği ile organize edilen Özel Çocuklar Şenliği'ne katıldı.

Altındağ Spor Salonu'ndaki organizasyonda konuşan Kasapoğlu, "Çocuklarımız, gençlerimiz bizim her şeyimiz. Özel çocuklarımız bizler için çok önemli, çok değerli. Onların daha rahat etmesi, daha mutlu olması, ailelerle birlikte ayrı bir önem arz ediyor." dedi.

"Bu şenliğin olmasının en önemli aktörü öncelikle siz değerli çocuklarımızı gönülden kucaklıyorum." diyen Bakan Kasapoğlu, "Tüm bu hassasiyetle Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, onun liderliğinde inşallah bu hizmet çıtasını, hizmet kalitesini ve sizlerin rahatlığını sağlamaya yönelik Bakanlığımızın faaliyetlerini sizler de eminim takip ediyorsunuz. Bu hizmetleri daha üst noktalara taşıyoruz." diye konuştu.