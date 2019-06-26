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Bakan Kasapoğlu, Özgür Varlık'ı kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 18:44 | Son Güncelleme

Bakan Kasapoğlu, Özgür Varlık'ı kutladı

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2. Avrupa Oyunları'nda atıcılıkta 25 metre rapid tabanca kategorisinde aldığı sonuçla 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota alan Özgür Varlık'ı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şunları kaydetti:

"Belarus'un başkenti Minsk'te devam eden 2. Avrupa Oyunları'nda atıcılıkta 25 metre rapid tabanca kategorisinde elde ettiği sonuçla 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota alan Özgür Varlık'ı kutluyorum. Sporcumuzun başarısında emeği geçenleri tebrik ediyor, milli sporcumuza 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda başarılar diliyorum."

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Özgür Varlık tebrik

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