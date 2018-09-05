Bakan Kasapoğlu, paralimpik milli sporcularla buluştu

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, uluslararası şampiyonalarda madalya kazanan paralimpik milli sporcularla bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, makamında kabul ettiği milli sporculara, "Bakanlığımız, devletimiz tüm imkanlarıyla sizlerin yanında olmaya devam edecek. Bu bakanlık sizin eviniz. Her zaman size kapımız, gönlümüz açık." dedi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk'ün de hazır bulunduğu kabulde, milli sporcular Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk, Beytullah Eroğlu, Hamide Kurt Doğangün, Zeynep Acet, Musa Davulcu, Rabia Cirit, Bahattin Hekimoğlu, Naci Yenier, Merve Nur Eroğlu, Erdoğan Aygan, Taner Eren ve Bülent Korkmaz yer aldı.

Milli sporcular, kendileriyle yakından ilgilenen Bakan Kasapoğlu'na, kazandıkları madalyalar ile çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Bakan Kasapoğlu, milli sporcuların uluslararası alanda elde ettikleri başarıların Türkiye için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Sizler bizler için bir gurur kaynağısınız. Bakanlığımız, devletimiz tüm imkanlarıyla sizlerin yanınızda olmaya devam edecek. Cumhurbaşkanımız da sizlerle büyük gurur duyuyor. İnşallah hedefleriniz doğrultusunda tüm imkanlarımızı sizler için seferber edeceğiz. Devlet, sizler için var. Ülkemizin kaynakları sizler için var. Yaptığımız çalışmaları daha da arttıracağız. Bu bakanlık sizin eviniz. Her zaman size kapımız, gönlümüz açık." ifadelerini kullandı.