HABER

Bakan Kasapoğlu: "Proje desteği bütçesini arttıracağız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.11.2019 16:00 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Öğrencilere verilen proje desteği kapsamında geçen yıl 3 bin kişi başvurdu, bu yıl ise 25 bin başvuru aldık.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Öğrencilere verilen proje desteği kapsamında geçen yıl 3 bin kişi başvurdu, bu yıl ise 25 bin başvuru aldık. 15 milyon bütçe ayırıp, onu 18 bine çıkarmıştık şimdi revize edeceğiz. Hem bütçeyi hem de desteği arttıracağız" dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı vesilesiyle ziyaret ettiği Antalya’da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Basın mensuplarının çalıştay ve gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Kasapoğlu, Türkiye’nin spor turizmi potansiyelini ortaya çıkarmaya yönelik 81 ilde 6 komisyonla yoğun bir çalışmanın ortaya konulduğunu belirtti. Son 17 yılda spor ülkesi olma yolunda çok büyük atılımlar ortaya konulduğunu dike getiren Kasapoğlu, "Ülkemizin dört bir yanı çok farklı ve zengin özelliklere sahip. Bir yanda kış sporları noktasında çok güzel olanaklar varken diğer tarafta su sporları ve ekstrem sporlar gibi çok zengin bir coğrafyaya sahibiz. Bunun yanında pek çok branşta kaliteli dört dörtlük tesislerimiz var. Bunun yanında ülkemizin uluslararası organizasyonlarda ortaya koyduğu performans, futboldan basketbola, kış sporlarına ve bölgesel oyunlara kadar, hem de ev sahipliğimiz açısından rakibimiz yok diyebilirim. Tüm bu faktörleri ortaya koyduğumuzda spor turizminde de güçlü bir zenginliğimiz olduğunu görüyoruz. Bu zenginliğimiz ortaya çıkartmak ve başarılara yeni başarı hikayeleri eklemek amacıyla bakanlık olarak tüm paydaşları bir araya getirdik. Bu çerçevede bir işbirliği ile spor turizminde marka olma iddiası ve gayreti ile çok daha yukarılara taşıyacağız" şeklinde konuştu.

"25 bin başvuru aldık, bütçeyi arttıracağız"
Her yıl öğrencilere verilen proje desteğine değinen Kasapoğlu, bu yıl desteğin ilkokullara kadar indirildiğini belirterek, "Geçen yıl 3 bin kişi başvurdu, bu yıl ise 25 bin başvuru aldık. 15 milyon bütçe ayırıp, onu 18 bine çıkarmıştık şimdi revize edeceğiz. Hem bütçeyi hem de desteği arttıracağız. İlkokul seviyesinden önemli beklentilerim var, çocukları teşvik etmek önemli. Özellikle uyuşturucu ve teknolojiyle ilgili ciddi bağımlılıklar var, bu alanda mücadele etmemiz gerekiyor" dedi.

Türkiye İzlanda milli maçı
Yarın oynanacak Türkiye-İzlanda karşılaşmasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Kasapoğlu, "Takımımızın performansı ortada. Yarınki maçta Euro 2020’nın anahtarlarını alıp orada da iddialı olacağımızı ifade etmek istiyorum. Hep zirveye oynayacağız" diye konuştu.

Tam 2 bin 200 yıllık! Stratonikeia Antik Kenti'nde şaşırtan keşif Tam 2 bin 200 yıllık! Stratonikeia Antik Kenti'nde şaşırtan keşif
AK Parti'de bir istifa dahaAK Parti'de bir istifa daha
Bakan Kasapoğlu: "Spor yapmak ve kitap okumak boş zamanlara atfedilecek konular değil”Bakan Kasapoğlu: "Spor yapmak ve kitap okumak boş zamanlara atfedilecek konular değil”

En Çok Okunan Haberler

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

İç çamaşırsız pozlarına yorum yağdı! 'Çıplak gibisin!'

İç çamaşırsız pozlarına yorum yağdı! 'Çıplak gibisin!'

Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle şaşırttı!

Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle şaşırttı!

Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli ismi ele geçirildi

Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli ismi ele geçirildi

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Ahmet Altan hakkında flaş karar

Ahmet Altan hakkında flaş karar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Diğer Haberler
AK Parti'de istifa

AK Parti'de bir istifa daha

CHP'den televizyon programlarına katılım ile ilgili flaş karar

CHP'den televizyon programlarıyla ilgili flaş karar

Bahçeli'den Erdoğan'ın ABD ziyareti hakkında açıklama

Bahçeli'den Erdoğan'ın ABD ziyareti hakkında açıklama

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş istifa etti

AK Parti'de istifa! 'Hakkınızı helal edin' dedi ve görevini bıraktı

TBMM'de CHP'den Erdoğan'ın 10 Kasım'daki konuşmasına sert tepki!

CHP'den Erdoğan'ın 10 Kasım'daki konuşmasına sert tepki!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Gardrop Atatürkçülüğünü anlamıyoruz

Kılıçdaroğlu sert çıktı: Gardrop Atatürkçülüğü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.