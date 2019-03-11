Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Rabbim ezanlarımızı susturmak isteyenlere hiçbir zaman fırsat vermesin. İnşallah vermeyecek de." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yenimahalle’de ziyaretlerde bulundu. Öncesinde, Demetevler’de bulunan, seçim irtibat bürosunu ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, ardından bir kafede düzenlenen "Gençlik Buluşması’na" katıldı. Demetevler’de bulunan seçim irtibat bürosunu ziyaretinde konuşan Bakan Kasapoğlu, "Yenimahalle için tekrar bir milat olacak, Yenimahalle’nin gençleri ve kadınları için, Yenimahalle’nin sporcu potansiyeli taşıyan evlatları için bir gelecek olacak inşallah." diye konuştu.

AK Parti’nin hizmet anlayışının toplumun tüm kesimini kapsadığını söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Tüm kesimleri kapsayan o ’Hizmetkar’ anlayışımızı inşallah 31 Mart itibarı ile Yenimahallemizin halkıyla, kadınlarıyla, gençleriyle buluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Eski İstanbul’dan bahseden Bakan Kasapoğlu, "O zamanın İstanbul’u maalesef çamur dolu sokaklarla, çöp dolu köşe başlarıyla anılıyordu. Her köşe başında çöp dağları vardı İstanbul’un, sis altındaydı İstanbul, çünkü hava kirliliği vardı. Ama işte biliyorsunuz, Cumhurbaşkanımızın, o gün yaktığı o meşale bugünlere kadar uzanan o meşale sayesinde İstanbul, şu anda çok farklı bir noktaya geldi. İstanbul’un pek çok ilçesi ciddi anlamda, yükseldi, ilerledi ve dönüştü. Ankara’da da hamd olsun. Hem Büyükşehir’de hem ilçelerde bu şansı bu avantajı yakalayan belediyelerimiz oldu. İnşallah, 31 Mart sonrasında da çok farklı bir anlayışla, hizmet çıtamızı çok daha yukarılara taşıyacağız hep birlikte, gerçekten, samimiyetle, hizmetle, tevazu ile ayrı bir hizmet anlayışı ile ülkemizi daha güzel yarınlara, daha aydınlık ve yaşanabilir şehirlere ulaştırmanın gayreti içerinde olacağız" şeklinde konuştu.