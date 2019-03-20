Bakan Kasapoğlu, Riva'da iki okulun açılışını yaptı

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Riva'da yapımı tamamlanan Türkiye Futbol Federasyonu İlkokulu ve Spor Toto Teşkilatı Ortaokulu'nun açılışını yaptı.

Açılışa, Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Spor Toto Teşkilatı Başkan Yardımcısı Bünyamin Bozgeyik, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Hüsnü Güreli, Eski TFF başkanı Yıldırım Demirören, TFF Başkan Vekilleri Nihat Özdemir, Ali Dürüst, Cengiz Zülfikaroğlu ve Genel Sekreter Kadir Kardaş, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın ile Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) Başkanı Saadet Gülbaran ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bakan Kasapoğlu, pırıl pırıl iki eğitim yuvasının açılışında bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Bu eğitim yuvasını bugün açmak nasipmiş, eğitim camiamıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Ülkemiz Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülkesi. Bu bağlamda gerekli adımları atmak için tüm kurumlarla iş birliğini çok önemsiyoruz. Katkılarımız durmaksızın devam edecek. Bu anlamlı açılışta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Binali Bey'in de bulunmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Seçim münasebetiyle pek çok ile gitme şansım oldu. Ülkemizin her yerinde Cumhurbaşkanımız ile birlikte gerçekleştirdikleri eserlerde imzalarına şahit oldum. Sizlerin imzasını gördükçe ümitlerim daha çok pekişti. İstanbul'un yarınları adına çok daha güzel günlerin müjdesini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Sayın Başkanımız iki yaka bir sevda diyor, tabii ki muhabbetin iki başlı olduğu da apaçık ortada. Başkanımızın İstanbul sevdasına da halkımız da kendisini severek karşılık veriyor. Sayın değerli başkanımızın engin tecrübesi ve deneyimiyle çok daha güzel günlere yürüyeceğimize inanıyorum. Bu güzel tesisin bugünlere gelmesinde emeği bulunan herkese, TOGEM-DER'e, TFF'ye, Spor Toto Teşkilatına ve tüm çalışanlara teşekkür ediyorum."