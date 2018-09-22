Bakan Kasapoğlu, Sakarya'da MTB Cup'ın startını verdi

"Hem organizasyonlara ev sahipliği yapma hem de halkımızın bisikleti kullanma noktasında bu tür yatırımlar gerçekten önemli. Bisiklet de tabii ki sportif anlamda çok güzel bir aktivite. Hayatımızın bir parçası olduğunda sportif bir katkı hem de uluslararası anlamda da yarışlar itibarıyla sportif bir organizasyon. Rekabeti artırmak için bisiklet sporcuları yetiştirmemiz gerekiyor. Bu sporcuların yetişeceği yerler de Ayçiçeği Bisiklet Vadisi gibi vadiler. Umarım bu tür vadileri artırma şansımız olur."

Bisiklet yatırımlarının ülkenin diğer bölgelerinde de yaygınlaşmasını arzu ettiklerini dile getiren Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şunları kaydetti:

Vadinin bisikletin yaygınlaşması adına güzel bir imkan olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, katkıları ve yatırımlar dolayısıyla Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'na teşekkürlerini iletti.

Yarışın başlamasının ardından tesisi inceleyen Kasapoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nin Türk sporuna hayırlı olması temennisinde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sakarya'da düzenlenen Uluslararası Dağ Bisikleti Şampiyonası MTB Cup ve Maraton Serisi'nin startını verdi.

Bakan Kasapoğlu, yarışların, 2020 yılında Sakarya'da gerçekleştirilecek Dağ Bisikleti Maratonu Dünya Şampiyonası'na bir prova niteliği taşıdığına işaret ederek, "Sakarya'nın bu ev sahipliğini en güzel şekilde yapacağını bugünkü organizasyon gösteriyor. Şimdiden ben 2020'deki organizasyon için de başarı dileklerimi iletmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Törene, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Kenan Sofuoğlu ve Çiğdem Erdoğan Atabek, AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Uluslararası Dağ Bisikleti Şampiyonası MTB Cup ve Maraton Serisi, yarın sona erecek.

