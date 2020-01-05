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  4. Bakan Kasapoğlu, Sarıkamış'ta "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" etkinliğinde konuştu:

Bakan Kasapoğlu, Sarıkamış'ta "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" etkinliğinde konuştu:

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 15:14 | Son Güncelleme

"Türkiye Müslüman coğrafyanın kalbidir. Ülkemiz tüm mazlumların umudu ve insanlığın ruhudur. Bu sebeple bu ülkenin hasmı da hısmı da çoktur. Düşmanların baskılarına hiçbir surette boyun eğmeyen başı dik bir Türkiye'yi görmek istemiyorlar, istemeyecekler ama bilsinler ki bu idealden bir adım dahi taviz vermeyeceğiz" - "Afrin, Elbab, Libya'da olduğu gibi Türk'ün şiirlere, marşlara konu olmuş şefkatini, merhametini tüm mazlumlara ulaştıracağız. Her zaman 'vefalı Türk geldi yine' dedirtmeye devam edeceğiz"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin Müslüman coğrafyanın kalbi olduğunu belirterek, "Ülkemiz tüm mazlumların umudu ve insanlığın ruhudur. Bu sebeple bu ülkenin hasmı da hısmı da çoktur. Düşmanların baskılarına hiçbir surette boyun eğmeyen başı dik bir Türkiye'yi görmek istemiyorlar, istemeyecekler ama bilsinler ki bu idealden bir adım dahi taviz vermeyeceğiz." dedi.

Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı anma etkinlikleri kapsamında Kars'ın Sarıkamış ilçesinde "Asım'ın nesli asrın yürüyüşünde" sloganıyla düzenlenen "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" etkinliği kapsamında Ay Yıldızlı Tören Alanı'nda program düzenlendi.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim okunması sonrası şehitler anısına üç el saygı atışı yapılarak Sarıkamış Harekatı katılımcılara anlatıldı.

Bakan Kasapoğlu, törende yaptığı konuşmada, Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan askerleri rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

- "Türkiye, mazlumların umudu ve insanlığın ruhudur"

Türkiye'nin mazlumların umudu olduğunu ifade eden Kasapoğlu, "Türkiye diğer ülkelerden biri değildir. Türkiye Müslüman coğrafyanın kalbidir. Ülkemiz tüm mazlumların umudu ve insanlığın ruhudur. Bu sebeple bu ülkenin hasmı da hısmı da çoktur. Düşmanların baskılarına hiçbir surette boyun eğmeyen başı dik bir Türkiye'yi görmek istemiyorlar, istemeyecekler ama bilsinler ki bu idealden bir adım dahi taviz vermeyeceğiz." diye konuştu.

Kasapoğlu, Türkiye'nin menfaatini gözetirken nerede olunması gerekiyorsa orada olacaklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Afrin, Elbab, Libya'da olduğu gibi Türk'ün şiirlere, marşlara konu olmuş şefkatini, merhametini tüm mazlumlara ulaştıracağız. Her zaman 'vefalı Türk geldi yine' dedirtmeye devam edeceğiz. 'Ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır' diyerek bir yumruk gibi bir ve beraber olmaya devam edeceğiz. Tarihin omuzlarımıza yüklediği ağır ve ağır olduğu kadar mukaddes bir yük var, bu yükü hakkıyla taşıyacağız. Sizler taşıyacaksınız ve yarınları gönül rahatlığıyla sizlere emanet edeceğiz. Bu emanete, bu kutsiyete ne kadar hassas bir şekilde sahip çıktığınız da bugün buna hamdolsun ki tekrar şahit olduk."

- "Kardeş olarak yarınlara yürüyeceğiz"

Türkiye üzerinde oynanan oyunları gençlerin bozacağını aktaran Kasapoğlu, gençliğin daha çok çalışması, daha çok üretmesi ve hayallerinin peşinden gitmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde daha çok çalışacaklarını dile getirdi.

Gençlere daha çok imkanı sunmak için gayret edeceklerini anlatan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak sadece Sarıkamış’ta değil, ülkemizin dört bir yanında farklı faaliyetlerimiz var. Gelecek adına sizleri daha donanımlı yarınlara daha güçlü hazırlamak için gençlik merkezlerimiz, kamplarımız ve yurtlarımızla sizlerin hizmetindeyiz. Sizleri daha güçlü geleceğe hazırlamak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. O yüzden sizden isteğimiz, bir saniyenizi dahi boş geçirmeyin. Bir anınızı dahi israf etmeyin ve bu imkanları yarınların umudu bugünlerin ümidi olarak daha güçlü şekilde kullanın. Bizler sizler için varız, bir ve beraber olarak, iri olarak, diri olarak, kardeş olarak yarınlara yürüyeceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Sarıkamış Harekatı

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