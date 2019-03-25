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Bakan Kasapoğlu: Şehitlerimizin bize vatan kıldığı bu coğrafyayı kimseye yar etmeyeceğiz

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.03.2019 09:39 | Son Güncelleme

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Aziz şehitlerimizin bize vatan kıldığı bu aziz coğrafyayı hiç kimseye yar etmeyeceğiz" dedi.

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA) - GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Aziz şehitlerimizin bize vatan kıldığı bu aziz coğrafyayı hiç kimseye yar etmeyeceğiz" dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığı'nın daveti üzerine Kırıkkale’ye geldi. Burada partililer tarafından karşılanan Kasapoğlu, Karakeçili ilçesi ile Hacılar Beldesinde düzenlenen mitinglerle halka seslendi. Miting alanında AK Parti'nin seçim müziklerine eşlik eden Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu: "Ne diyor şarkımızda, 'Bizimkisi bir aşk hikayesi.' Siz gecenin bu saatinde bu soğuğunda buradaysanız, bu sevda da bitmez bu aşkta bitmez. Onca tuzaklara rağmen, kumpaslara rağmen, ihanet şebekelerine rağmen, hep bu asil davanın yanında yer aldınız ve dik durdunuz. Biliyorsunuz, 31 Mart bir yerel seçim ve aynı zamanda önemli bir dönemeç. Ülkemizin tökezlemesini isteyenler var. Ülkemize diz çöktürmek isteyenler var. Ülkemizin ilerlemesini, kalkınmasını engellemek isteyenler var. Çünkü Cumhurbaşkanımız, bu ülkenin dik duruşunu tüm dünyaya ispat etti. Ne dedi, 'Dünya beşten büyüktür' dedi. Bu anlı şanlı bayrağın dalgalanmasını hazmedemeyenler var. İşte bunlara inat, çok çalışacağız. Aziz şehitlerimizin bize vatan kıldığı bu aziz coğrafyayı hiç kimseye yar etmeyeceğiz. Bunu da inşallah bugüne kadar sizlerle birlikte el ele omuz omuza vererek başardık. Bundan sonra daha çok çalışacağız, gençlerimiz için iş, aş üretmeye devam edeceğiz. Yarınlarımız için çalışmaya devam edeceğiz." Bakan Kasapoğlu, AK Parti'nin Hacılar Belediye Başkanı Adayı Menduh Bağrıaçık’a seçim çalışmalarında başarılar diledi. Bakan Kasapoğlu’nun Kırıkkale'deki programlarına, Ak Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen ile Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Mehmet Saygılı eşlik etti.

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