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Bakan Kasapoğlu: Şiddete karşı el birliği ile savaşacağız

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 13:22 | Son Güncelleme

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şiddete karşı el birliğiyle savaşacaklarını belirterek, "Sahada, tribünde, evde olsun karşıyız.

Bakan Kasapoğlu: Şiddete karşı el birliği ile savaşacağız

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şiddete karşı el birliğiyle savaşacaklarını belirterek, "Sahada, tribünde, evde olsun karşıyız. Şiddet sadece bir kavram değil; dolayısıyla şiddeti kanunla yönetmelikle elbette bir noktaya getirmek mümkün ama zihinlerde çözmek önemli" dedi.
Çeşitli inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Elazığ'a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Vali Çetin Oktay Kaldırım'ı makamında ziyaret etti. Kentte yapılan çalışmalar hakkında Vali Kaldırım'dan bilgi alan Bakan Kasapoğlu, Spor Toto ile Valilik ve Belediye tarafından yapımına başlatılan İpek Yolu Uluslararası Gençlik ve Çocuk Çalışmaları Merkezi ile ilgili protokol imza törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Kasapoğlu, Elazığ'da sportif alanda yatırımların devam ettiğini dile getirerek, "Elazığ'ın sportif yatırımlarını konuşacağız. Stadımız var, malum. Süreci devam ediyor. Elazığ stadımızı yine Elazığ'ın yöneticileri ile istişare ettik. Önümüzdeki yıllarda Elazığ'ın gençliği, geleceği, sportif yarınları adına çok güzel çalışmaları hep birlikte gerçekleştireceğiz. Elazığ'da çok önemli bir gençlik yatırımını başlattık. Bu yatırımın devam eden kısımlarıyla ilgili ilave protokolümüzü imzaladık. Bu yatırımımız İpek Yolu Uluslararası Gençlik ve Çocuk Çalışmaları Merkezi. Hem ülkemizde hem Avrupa'da ilk olan bir yatırım. Gençliği zihinsel ve bedensel anlamda desteklemeye yönelik kamp merkeziyle, sosyal donatılarıyla çok güzel bir yatırım" diye konuştu.
Şiddete karşı el birliği ile savaşacaklarını belirten Kasapoğlu, "Sahada, tribünde, evde olsun karşıyız. Şiddet sadece bir kavram değil; dolayısıyla şiddeti kanunla yönetmelikle elbette bir noktaya getirmek mümkün ama zihinlerde çözmek önemli. Bizim yaklaşımımız bu. Şiddete karşı el birliğiyle savaşacağız" dedi.

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Bakan Kasapoğlu: Şiddete karşı el birliği ile savaşacağızBakan Kasapoğlu: Şiddete karşı el birliği ile savaşacağızBakan Kasapoğlu: Şiddete karşı el birliği ile savaşacağız

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