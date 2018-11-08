Bakan Kasapoğlu: Şiddete karşı el birliği ile savaşacağız (3)

BAKAN KASAPOĞLU TUNCELİ'DE

Elazığ'daki temaslarının ardından helikopterle Tunceli'ye gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Vali Tuncay Sonel'i makamında ziyaret etti.

Bakan Kasapoğlu'nu Tunceli'de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu anlatan Vali Sonel, "Gençlik ve Spor Bakanı'mızın Tunceli'ye yapmış olduğu çok ciddi yatırımlar var. Tunceli halkı adına bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Tunceli özellikle su sporları alanında bir cazibe merkezi haline gelmiştir. Sayın bakanımızın büyük destekleriyle yeni projelerimizi de hayata geçireceğiz" dedi.

Vali Sonel'in ardından konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tunceli'nin büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Tunceli çok önem verdiğimiz bir şehir. Geçmişte de Tunceli için önemli projelerimiz vardı. Geleceğe yönelik de bir çok plan ve projemizin olduğu bir şehir. Büyük bir heyecan ve motivasyonla geldik buraya. Sayın Valim ile diyalogumuz çok öncelere dayanıyor. Kendisi buraya geldiği günden beri büyük bir heyecan ve inançla çalışıyor. Kendisini tebrik ediyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak tüm kaynaklarımızı Tunceli'mizin gençlerine, insanlarına yönelik seferber ediyoruz. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz, bugünden sonra da gerçekleştirmeyi düşündüğümüz plan ve projelerimiz var. Her şey Tunceli'mizin geleceği için. Hem yapacağımız tesislerin verimli kullanılması noktasında hem de gençlerimizin ihtiyaç duyduğu yeni tesislerin Tunceli'mizi kazandırılması ile alakalı olarak bugün çalışmalarda bulunacağız. Amacımız, Tunceli'mizin gençlerini, çocuklarını, kadınlarını, erkeklerini sportif bir kültürle harmanlamak. Ülkemizin pek çok yerine, ilçelerine, beldelerine hatta köylerine kadar ciddi sportif renkler kazandırdık."

'TUNCELİ'MİZİ FARKLI SPOR İMKANLARIYLA BULUŞTURACAĞIZ'

Valilik ziyaretinin ardından Bakan Kasapoğlu ve beraberindekiler, Uzunçayır Barajı kıyısındaki Tunceli Millet Bahçesi'ni ziyaret etti. Millet Bahçesi içerisinde çeşitli sosyal aktivitelerin yapıldığı alanı gezen Bakan Kasapoğlu, buradaki gençlerle bir süre sohbet etti. Uzunçayır Baraj gölünde sporcuların sergilediği rafting, kano, su jeti, jetski, sürat motoru ve flyboard gösterilerini izleyen Bakan Kasapoğlu, "Tüm halkımızı bu manzaraya bizzat şahit olmaları için Tunceli'ye davet ediyorum. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Su ile sporun bir araya gelebileceği çok güzel bir ortam var burada. Bu ortamların ülkemizin başka bölgelerinde de artması için takipçisi ve destekçisi olacağız. Tunceli'mizi farklı spor imkanlarıyla buluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.