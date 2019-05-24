Bakan Kasapoğlu Sırbistan'da

BELGRAD (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki temasları kapsamında, Sırp mevkidaşı Vanja Udovicic ile bir araya geldi.

Kasapoğlu, hükümet binasındaki toplantının ardından yaptığı açıklamada, Sırbistan-Türkiye ilişkilerinin hem iki ülke hem de iki toplum için önemli bir yükseliş aşamasında olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki sıcaklık ve samimiyeti sporun gücüyle birleştirerek bu derinliği artırmak istediklerini vurguladı.

Sırbistan ziyaretinde kendisine hem milletvekillerinin hem spor federasyonları temsilcilerinin eşlik ettiğini anımsatan Kasapoğlu, bu ziyaretin ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi noktasında son derece önemli olduğunu söyledi.

Kasapoğlu, iki ülke federasyon temsilcilerinin yaptığı toplantının ardından bakanların da katılımıyla bir değerlendirme gerçekleştirdiklerini aktararak, yapılan bu toplantıların sürekli takip ve izleme çerçevesinde ileriye taşınacağını dile getirdi.

Sırbistan'ın spor kültürünün egemen olduğu bir ülke olarak Türkiye'nin önemli bir partneri olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, bu hususta federasyonların yapacakları iş birliğinin hayati ve kritik bir öneme sahip olduğunu ifade etti.