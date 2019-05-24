Bakan Kasapoğlu Sırbistan'da

BELGRAD (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki temasları kapsamında, Sırp mevkidaşı Vanja Udovicic ile bir araya geldi.
Kasapoğlu, hükümet binasındaki toplantının ardından yaptığı açıklamada, Sırbistan-Türkiye ilişkilerinin hem iki ülke hem de iki toplum için önemli bir yükseliş aşamasında olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki sıcaklık ve samimiyeti sporun gücüyle birleştirerek bu derinliği artırmak istediklerini vurguladı.
Sırbistan ziyaretinde kendisine hem milletvekillerinin hem spor federasyonları temsilcilerinin eşlik ettiğini anımsatan Kasapoğlu, bu ziyaretin ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi noktasında son derece önemli olduğunu söyledi.
Kasapoğlu, iki ülke federasyon temsilcilerinin yaptığı toplantının ardından bakanların da katılımıyla bir değerlendirme gerçekleştirdiklerini aktararak, yapılan bu toplantıların sürekli takip ve izleme çerçevesinde ileriye taşınacağını dile getirdi.
Sırbistan'ın spor kültürünün egemen olduğu bir ülke olarak Türkiye'nin önemli bir partneri olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, bu hususta federasyonların yapacakları iş birliğinin hayati ve kritik bir öneme sahip olduğunu ifade etti.
Kasapoğlu, yüzme, atletizm, su topu, bisiklet ve basketbol gibi farklı spor dallarındaki iş birliğinin önemine de dikkati çekti.
İki ülke parlamentoları arasında Antalya'da bir futbol maçı yapılması konusunu da ele aldıklarını anlatan Kasapoğlu, bu maçı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.
Kasapoğlu, sporda kaybedenin olmadığını vurgulayarak, "Spor insanlık için, dostluk için, arkadaşlık için herkesin kazandığı bir olgu ve inşallah bu olguyu daha da güçlendireceğiz." diye konuştu.
- Udovicic: "Spor federasyonlarımız arasındaki iş birliği çok üst seviyede"
Sırbistan Gençlik ve Spor Bakanı Udovicic de bugünkü görüşmede gelecek iş birliği ve iki tarafın da yararına somut projeler üzerinde fikir alışverişinde bulunduklarını kaydederek, "Dostlarınızla konuşurken her şey çok daha kolay oluyor. İki ülkenin iş birliğine vurgu yapan değerli mevkidaşıma teşekkür ediyorum." dedi.
Bugün Belgrad'da Türk ve Sırp spor federasyonlarının temsilcilerinin de Belgrad'da bir araya geldiğini aktaran Udovicic, "Spor federasyonlarımız arasındaki iş birliği çok üst seviyede. Bizim için önemli olan bir husus da bundan sonraki dönemde yapılacak somut projeler." diye konuştu.
Udovicic, iki ülkenin atletizm federasyonları arasında iş birliği anlaşması imzalanmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirerek, ayrıca yüzme ve su topu branşlarında da tecrübe değişimi noktasında projeler gerçekleştireceklerini söyledi.
İki ülke arasındaki iyi ilişkilerin gençlik ve spor bakanları olarak kendilerine de sorumluluk yüklediğini kaydeden Udovicic, gelecek dönemde iki ülke arasında dostluk maçları düzenlemek ve bu şekilde iş birliğini geliştirmek istediklerini ifade etti.
Udovicic, iki ülke gençlerini de farklı projelerle birbirine yakınlaştırmak istediklerini söyleyerek, "Spor ve gençlik, ülkeleri, halkları ve ilişkileri yakınlaştırıyor. Bizim de amacımız bu ilişkilerin en üst seviyede olması." şeklinde görüş belirtti.
Bu arada, Bakan Kasapoğlu'na Sırbistan'daki temaslarında milletvekilleri Saffet Sancaklı ve Zeynep Yıldız'ın yanı sıra Sutopu Federasyonu Başkanı Vedat Akgün, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Yasin Bölükbaşı ve Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bayram Akgül de eşlik ediyor.
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