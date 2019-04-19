Bakan Kasapoğlu Şırnaklı öğrencilerle bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mart ayındaki Şırnak ziyareti sırasında davet ettiği ortaokul öğrencilerini Ankara’da ağırladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mart ayında gerçekleştirdiği Şırnak ziyaretinde davet ettiği Cizre Ahmedi Hani Ortaokulu, Şırnak İmam Hatip Ortaokulu ve Menderes Ortaokulundan 30 öğrenciyi Ankara’da ağırladı. Bakanlık merkez binada gerçekleşen kabulde öğrencilerden kendilerini tanıtmalarını isteyen Bakan Kasapoğlu, uçakla Ankara’ya gelen öğrencilere daha önce hiç uçağa binip binmediklerini sordu. İlk kez uçağa binen öğrenciler, yaşadıkları heyecanı Bakan Kasapoğlu ile paylaştı.

Bakan Kasapoğlu, öğrencilere okul ziyareti sırasında gördüğü eksikliklerin giderilip giderilmediğini de sordu. Okulun bahçe düzenlemesinin yapıldığını ve pencerelerdeki tel örgülerin kaldırıldığını söyleyen öğrenciler, ilgi ve desteğinden dolayı Bakan Kasapoğlu’na teşekkür ettiler.

Şırnaklı öğrencilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Kasapoğlu, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, “Öğretmenlerinize ve ailelerinize saygılı olun. Birbirinizi ve kardeşlerinizi çok sevin. Çok okuyun, çalışın, spor yapın. Örnek insanlar olun. Size hediye ettiğimiz kitaplar bittiğinde beni arayın yenilerini göndereyim. Aranızdan geleceğin doktorları, öğretmenleri, mühendisleri, belki de bakanlar çıkacak. Sizlere güveniyorum. Bizler sizler için varız. Ankara’da gezdiğiniz yerleri, yaşadıklarınızı ailelerinizle, kardeşlerinizle paylaşın” dedi.

Öğrenciler, Bakan Kasapoğlu’na Cizre Gençlik Merkezi üyeleri tarafından yapılan Nuh’un Gemisi maketini takdim ederken, Bakan Kasapoğlu da öğrencilere içinde satranç takımı ve kitapların olduğu birer çanta hediye etti. Bakan Kasapoğlu, öğrencileri ayrıca İstanbul ve Çanakkale’ye götürme sözü de verdi.

Şırnak’tan gelen öğrenciler, Ankara’da ayrıca Anıtkabir, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Birinci Meclis, Ankara Kalesi, Hacı Bayram-ı Veli Camii, Hamamönü ve Feza Gürsey Bilim Merkezi’ni de gezdiler.