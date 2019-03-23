HABER

Bakan Kasapoğlu, spor kulüplerini ziyaret etti (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 18:00 | Son Güncelleme

MARMARİS'TE AMATÖR TAKIMLARIN MAÇINI İZLEDİ Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Menteşe ilçesindeki programının ardından helikopterle Marmaris ilçesine geldi.

MARMARİS'TE AMATÖR TAKIMLARIN MAÇINI İZLEDİ
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Menteşe ilçesindeki programının ardından helikopterle Marmaris ilçesine geldi. AK Parti Marmaris belediye başkan adayı Serkan Yazıcı'ya ait 5 yıldızlı otelde partililerle görüşme yapan Bakan Kasapoğlu, buradan ilçe merkezindeki şehir stadyumuna geçti. Tribünde bir partilinin 2 yaşındaki Hamza adlı çocuğu kucağına alan Bakan Kasapoğlu, amatör spor kulüplerinden Beldibi Spor U-11- Datça Spor 1923 U-11 futbol karşılaşmasını izledi. Maç sonunda sahaya giren Bakan Kasapoğlu, futbol takımları oyuncuları ve hakemlerle sohbet etti, sporculara futbol topu hediye etti.
Şehir stadyumunda genç sporcuları yanına alarak basın açıklaması yapan Bakan Kasapoğlu, "Buraya gelme amacımız, Marmaris'in spor komplekslerini yerinde incelemektir. Bulunduğumuz şehir stadyumunu gözden geçirdik. Marmaris'imize yakışan bir tesis değil. Marmaris'e yakışan bir şehir stadyumu projemiz çok güzel olacaktır. Yapacağımız bu uluslararası organizasyonlara hitap edecek tesislerimizde çok iyi sporcu gençler yetiştireceğiz. Ayrıca mahallelerde havuz ve spor tesislerimizi hayata geçireceğiz. Bizim tek isteğimiz yeter ki gençlerimiz mutlu olsun. Yaptığımız spor tesislerimizde gençlerimizi mutlu gördükçe hizmet etmek için daha çok çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, sporcu ve sporculara çok büyük önem vermektedir. Türkiye'nin birçok şehrinde uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacak tesisler yaptık. Marmaris'in spor tesisleri ile ilgili eksikliklerini biliyoruz. Yerinde yaptığımız incelemeler sonucunda projeler hazırlandı. Bu tesislerimiz tamamlandığında, Marmaris'imizi Türkiye'nin ve dünyanın spor merkezi haline getireceğiz. Bu tesislerimizi Muğla ve il ve ilçelerinde yayınlaştıracağız. Muğla spor şehri olacaktır" dedi.
Konuşmasının ardından hakemlerle sohbet eden Bakan Kasapoğlu, futbol topuyla basın mensuplarıyla kısa süreli paslaştı. Bakan Kasapoğlu, buradan Beldibi Mahallesi'ne gidip, uluslararası spor kompleksi yapılacak alanı inceledi. Bakan Kasapoğlu, inceleme sonrası tekrar AK Parti Marmaris belediye başkan adayı Serkan Yazıcı'ya ait otele geçti. Bakan Kasapoğlu'nun partililerle toplantı yapacağı öğrenildi.

201 bin lira maaşla asistan arıyor!201 bin lira maaşla asistan arıyor!
D-100'de zincirleme trafik kazası: Yaralılar var!D-100'de zincirleme trafik kazası: Yaralılar var!
Denizli Valisi Karahan'dan deprem bölgesinde incelemeDenizli Valisi Karahan'dan deprem bölgesinde inceleme
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Vergi beyannamesine dikkat! Süre uzatıldı

Vergi beyannamesine dikkat! Süre uzatıldı

Hulusi Akar ve komutanlar Suriye sınırında!

Hulusi Akar ve komutanlar Suriye sınırında!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da flaş açıklamalar

Beşiktaş'tan yeni teknik direktör açıklaması

Beşiktaş'tan yeni teknik direktör açıklaması

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmara Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde deprem!

Akşener: Korkacağım bir kul yok; isteyen hapis eder

'İsteyen hapseder isteyen vurdurur' Akşener'den konuşulacak sözler!

D-100'de zincirleme trafik kazası!

D-100'de zincirleme trafik kazası!

Sivas'ta su kuyusuna düşen iki çocuk hayatını kaybetti

Oyun oynadıkları sırada ortadan kayboldular! Korkunç olay sonradan anlaşıldı

Akar: Fırat’ın doğusunda terörist varlığı sonlanmalı

Akar: Fırat’ın doğusunda terörist varlığı sonlanmalı

"Ne hepatit B ne de polio aşısıyla ilgili sıkıntı yaşanmıyor"

Sağlık Bakanı Koca'dan flaş 'aşı' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.