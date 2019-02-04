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Bakan Kasapoğlu: “Spor salonlarını gençler dolduracak, bizler yenilerini yapacağız”

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.02.2019 10:56 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, spor salonlarının gençlerle güzel olduğunu belirterek, “Salonlarımızı gençler dolduracak, bizler yenisini yapacağız” dedi.Bakan Kasapoğlu, İstanbul’da Uluslararası 37.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, spor salonlarının gençlerle güzel olduğunu belirterek, “Salonlarımızı gençler dolduracak, bizler yenisini yapacağız” dedi.
Bakan Kasapoğlu, İstanbul’da Uluslararası 37. Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Grekoromen Güreş Turnuvası’nda son gün müsabakalarını izledi. Turnuvada 3 altın, 6 gümüş ve 9 bronz madalya kazanarak takım sıralamasında birinci olan Türk Milli Takımı’na birincilik madalyasını Bakan Kasapoğlu verdi. Organizasyon, Musa Aydın’ın Bakan Kasapoğlu’na verdiği plaketin ardından sona erdi. Daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nü (İBB) ziyaret ederek Kulüp Başkanı Celalettin Deniztoker ile görüşen Bakan Kasapoğlu, İBB ve İstanbul’da yapılan sportif faaliyetler hakkında bilgi aldı. Buluşmada spora teşvik ve tesisleşme konuları da konuşuldu. Bu ziyaretinin ardından Siyavuşpaşa Spor Kompleksi’ne sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Bakan Kasapoğlu, burada Tekvando Analig seçmelerine katılan genç sporcularla bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu, “Bu salonu dolduran gençlere ve siz kıymetli ailelerine yürekten teşekkür ediyorum. Bu salonlar gençlerimiz için, bu salonlar gençlerle güzel, salonlarımızı sizler dolduracaksınız. Biz yenilerini yapacağız, daha iyilerini yapacağız” dedi.
Sporcular ve aileleriyle tek tek fotoğraf çektiren Bakan Mehmet Kasapoğlu, salondan seçmelere katılan tekvandoculara başarılar dileyerek ayrıldı.
Yenibosna Stadı’nı da ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, stadın içerisinde bulunan karate salonundaki sporcularla bir araya geldi. Gençlerin antrenmanlarını izleyen Bakan Kasapoğlu, sporcularla hatıra fotoğrafı çektirerek salondan ayrıldı. Bahçelievler’de yapımı devam eden spor kompleksini de ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, inşaat çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alarak, spor kompleksinin bir an önce açılması talimatını verdi. Bakan Kasapoğlu, 850 sporcunun katıldığı Türkiye Büyükler ve U 20 Salon Şampiyonası’nı da izledi. Aralarında gençler 100 metre dünya şampiyonu Mizgin Ay’ın da bulunduğu sporcularla sohbet ederek yakından ilgilenen Bakan Kasapoğlu, şampiyonada 4x400 bayrak yarışının da startını verdi.

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