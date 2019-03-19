Bakan Kasapoğlu: Spor yapma, tesisleri kullanma durumumuz istenildiği ölçüde değil

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) - GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar yeni ve kaliteli tesislere sahip olunduğunu vurgulayarak, "Maalesef spor yapma alışkanlığımız, bu tesisleri kullanma durumumuz istenildiği ölçüde değil. İşte bundan sonraki süreçte hem bu tesislerimizin eksik olanlarını tamamlamaya hem de bu tesislerimizi çok daha verimli bir şekilde kullanmaya mecburuz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Karabük Valisi Fuat Gürel'i makamında ziyaret edip, 75. Yıl Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Çok Amaçlı Spor Salonu'nun açılışını gerçekleştirdi. Bakan Kasapoğlu, dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar yeni ve kaliteli tesislere sahip olunduğunu belirterek, "Fakat bununla ilgili sorunumuz var. Maalesef spor yapma alışkanlığımız, bu tesisleri kullanma durumumuz istenildiği ölçüde değil. İşte bundan sonra ki süreçte hem bu tesislerimizin eksik olanlarını tamamlamaya hem de bu tesislerimizi çok daha verimli bir şekilde kullanmaya mecburuz. Bu anlamda ben kadınlarımızın o öncü misyonuyla, bundan sonra sporun odak noktası olarak evdeki çocuklarını, eşlerini önce kendileri olmak üzere mutlaka ve mutlaka spora teşvik etmelerini istirham ediyorum. Sporun bizim günlük yaşamımızda mutlaka bir yeri olması gerekiyor. Nasıl günlük işlere vakit ayırıyoruz, spor da günlük hayatımızda yer edinmeli. Sportif başarının yolu da bundan geçiyor. Sporu tabana yayan toplumlar, sporda şampiyonlar çıkarıyor. Dolayısıyla bu toplumun merkezine, bundan sonraki süreçte kadınlarımızı alıyoruz. Kadınlarımızın öncülüğünde gençlerimizle, her yaştan insanımızla, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla, engelli engelsiz demeden, sporun engel tanımayan ruhu ile, tüm Türkiye'yi bir seferberlikle, bu tesislerimizi daha yoğun ve verimli kullanmaya davet ediyoruz. Bu tesis, vatandaşımızın erişimini kolaylaştırma amacıyla 7, 24 esasına göre çalışacak. Ne zaman isterseniz gelip, bu tesisleri kullanma imkanına sahip olacaksınız" dedi.

'CUMHURBAŞKANIMIZIN TÖKEZLEMESİNİ ELLERİNİ OVUŞTURARAK BEKLİYORLAR'

31 Mart seçimlerinin önemli bir süreç olduğunu ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Gerçekten Cumhurbaşkanımızı engellemek için sadece 17 yıldan beri değil, 1994'ten beri bir takım odaklar durmadan çalıştılar. Engellemeye O'nu yasaklamaya hatta 15 Temmuz'da öldürmeye kadar götürdüler ama bunu başaramadılar. Sizlerin, o onurlu, dik duruşuyla, basiretiyle, ferasetiyle başaramadılar. İnşallah bunu da hiçbir zaman başaramayacaklar. 31 Mart gerçekten önemli bir süreç. Sadece yerel yönetim sürecini ifade etmiyor. Bunu en son geçen hafta maalesef Yeni Zelanda'da o hainin, caninin ifadelerinden de aldık. Dünyada ve Türkiye'de bir takım odaklar, AK Parti'nin, Cumhurbaşkanımızın tökezlemesini ellerini ovuşturarak bekliyorlar. Bunlar 31 Mart'ı bir imkan olarak görüyorlar" diye konuştu.

Konuşmasının ardından protokol üyeleri ile birlikte dua ederek, tesisin açılış kurdelesini kesen Bakan Kasapoğlu, spor salonunda antrenman yapan sporcularla sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından amatör takımlara spor malzemeleri hediye etti.

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