Bakan Kasapoğlu: Spor yapmak ihtiyaçtır

Ali ÇEVİKBAŞ- Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA) - GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Ülkemizde maalesef yanlış değerlendirme var. 'Boş zamanlarında ne yaparsın' diye birine sorduğunuz zaman 'Kitap okurum, spor yaparım' diye cevap verir. Kitap okumak, spor yapmak, boş zamanlarda yapılacak şey değildir. Spor yapmak da yemek yeme kadar zaruri ihtiyaçtır" dedi.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin 2019- 2020 akademik yılı açılışı için kente gelen Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, ilk olarak Belediye Başkanı AK Parti'li Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu'nu Başkan Başdeğirmen, AK Parti İl Başkanı Osman Zabun, partililer ve belediye çalışanları karşıladı. Kasapoğlu, burada açıklamalarda bulunarak, "Ülkemizin her karış toprağına hizmet etmek bizim için şereftir. Her alanda zirveye oynayan bir Türkiye var. Hem masada hem sahada kazanan bir Türkiye var. Geçtiğimiz günlerde pek çok alanda başarıyı yakalayan sporcu arkadaşlarımızın başarılarına hep birlikte şahit olduk, birlikte gururlandık, birlikte alkışladık" diye konuştu.

Belediye ziyaretinin ardından IYAŞ Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen törene katılan Bakan Kasapoğlu, burada ilk dersi verdi. Törene Vali Ömer Seymenoğlu, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Rektörü Prof. Dr. İlker Çarıkçı, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, akademisyenler, öğrenciler, siyasetçiler ve belediye başkanları katıldı.

Açılışta kürsüye ilk çıkan Prof. Dr. İbrahim Diler, 14 ay önce kurulan üniversitelerinin kısa zamanda birçok eksiğinin tamamlandığını, akademik eğitim verildiğini söyledi. Rektör Diler, hedeflerinin kısa sürede en iyi üniversiteler arasına girmek olduğunu ve bu doğrultuda çalıştıklarını belirterek, "Yerleşkemiz belli olduktan sonra bu alanda gerekli spor kompleksleri ve ilçelerde yurtlar yapılması hususunda bakanlığımızdan yardım bekliyoruz" dedi.

'ÜRETİME ÖNEM VERİN'

Bakan Kasapoğlu, daha sonra ilk dersi vermek üzere kürsüye çıktı. İsminde 'uygulama' bulunan üniversiteden üretime dayalı projeler üretmesini arzu ettiğini belirten Kasapoğlu, ülkenin son yıllarda her alanda ilerleme kaydettiğini söyledi. Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eğitim alanına, bütçede en fazla payı ayırdığına dikkat çekti. 2002 yılındaki üniversite sayısı ile şu anki sayının kıyaslanmasının bile meseleyi açıklayacağını belirten Kasapoğlu, "Bu imkanları doğru değerlendirmek gerekir. Genç bir nüfusa sahip olan ülkemizde biz bakanlık olarak gereken ne varsa yerine getirmeye gayret ediyoruz" diye konuştu.

'SPOR, BOŞ ZAMANLARDA YAPILACAK ŞEY DEĞİL'

Ülkede spor komplekslerinin yeteri kadar değerlendirilmediğini kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Ülkemizde maalesef yanlış bir değerlendirme var. 'Boş zamanlarında ne yaparsın' diye birine sorduğunuz zaman, 'Kitap okurum, spor yaparım' diye cevap verir. Kitap okumak, spor yapmak, boş zamanlarda yapılacak şey değildir. Spor yapmak da yemek yeme kadar zaruri bir ihtiyaçtır" dedi.

Sözlerinin sonunda üniversite camiasına başarı dileklerini ileten Bakan Kasapoğlu'na, Isparta'ya özgü hediyeler verildi. Öğrenci grupları ile hatıra fotoğrafı da çektiren Kasapoğlu, fuaye alanındaki resim sergisinin açılışını yaptı.

Kongre merkezi bahçesinde kendisini bekleyen Isparta Off- Road Kulübü üyeleriyle de bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, off- road araçlarından birinin direksiyonuna geçerek, bilgi aldı. Kulüp üyeleri, Isparta'ya pist yapılması talebinde bulundu. Bakan Kasapoğlu, daha sonra Antalya'da düzenlenen programa katılmak üzere Isparta'dan ayrıldı.

