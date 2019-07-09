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Bakan Kasapoğlu: "Sporu sadece futboldan ibaret saymıyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 11:14 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

Bakan Kasapoğlu: "Sporu sadece futboldan ibaret saymıyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Sultangazi Belediye Başkanı seçilen Av. Abdurrahman Dursun’a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu. Başkan Dursun, ilçede spora yönelik yapılan çalışmalar ve gençlik merkezi hakkında bilgi verdi. Bakan Kasapoğlu ise On Bin Pota Projesi başta olmak üzere, gençlik ve spora yönelik çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul’da ilçe belediye ziyaretlerine devam ediyor. Bakan Kasapoğlu, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun’u makamında ziyaret ederek, 31 Mahalli İdareler Seçimlerinde göreve gelmesinden dolayı başarı dileklerini iletti. Başkan Dursun, Bakan Kasapoğlu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyetini dile getirerek, ilçede spora yönelik yapılan çalışmalar ve gençlik merkezleri hakkında bilgi verdi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilçeye iki ayrı gençlik merkezinin kazandırıldığına dikkat çeken Başkan Dursun, "Kendine güveni yüksek ve yepyeni fikirler üretebilen, vizyonu geniş bireylerin oluşması eğitim anlayışımızın temelini oluşturmaktadır. Bu anlamda gençlik merkezlerinde uygulamaya koyacağımız eğitim programları ile gençlerimize eğitsel, sosyal, kültürel ve spor alanlarında destek olmayı hedefliyoruz" dedi.
Bakan Kasapoğlu ise yaptığı açıklamada "on bin pota" projesi ile tüm illerde ilkokul ve ortaokullarda basketbol potası kurulacağını söyledi. Bakan Kasapoğlu, "Sporu sadece futboldan ibaret saymıyoruz. Tüm branşlarıyla ülkemizin her yerinde sporu yaygınlaştıracağız" diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu:

Bakan Kasapoğlu:

Bakan Kasapoğlu:

Bakan Kasapoğlu:

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