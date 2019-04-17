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Bakan Kasapoğlu: "Sporu yaygınlaştıracağız tüm okullarımızda"

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.04.2019 15:40 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Spor gerçekten bir araç, çok önemli bir olgu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Spor gerçekten bir araç, çok önemli bir olgu. Sporu yaygınlaştıracağız tüm okullarımızda. Anaokullarımızdan başlamak üzere sporu bir kültür haline getirmek için gerek diğer kurumlarımızla, gerek belediyelerimizle, gerek sivil toplum örgütlerimizle sporu yaygınlaştırmak için herkesin kadın, erkek, yaşlı, genç, engelli ve engelsiz herkesin sporla ilgilenmesi için tüm imkanlarımızı sizlere sunacağız “dedi.
İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneğinin (ÖNDER) düzenlediği İmam Hatip Okulları Arası Spor Oyunları’nın ödül töreni, Ankara Taha Akgül Spor Salonu’nda gerçekleşti. Ödül törenine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Ahmet Selim Köroğlu, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, birçok okuldan öğrenci ve sporcu katıldı. Törende birinci olan sporculara ödüllerini takdim eden Bakan Kasapoğlu, sporun önemine vurgu yaparak, "Bu ülkenin, bu milletin umudu imam hatipli gençler sizlerle bugün bu toplantı vesilesiyle bir arada olmaktan imam hatipli bir abiniz olarak mutlu ve heyecanlı olduğumu belirtmek isterim. Spor gerçekten bir araç, çok önemli bir olgu. Sporu yaygınlaştıracağız tüm okullarımızda. Anaokullarımızdan başlamak üzere sporu bir kültür haline getirmek için gerek diğer kurumlarımızla, gerek belediyelerimizle, gerek sivil toplum örgütlerimizle, sporu yaygınlaştırmak için herkesin kadın, erkek, yaşlı, genç, engelli ve engelsiz herkesin sporla ilgilenmesi için tüm imkanlarımızı sizlere sunacağız ve inşallah yarınların Türkiye’sinde tüm okullarımızdan, imam hatiplerimizden, fen liselerimizden, her yerden şampiyonlar yetiştireceğiz" diye konuştu.
Okullar arası etkinlikleri sadece İstanbul ve Ankara değil, 81 ile yayarak oyunların daha kurumsal hale geleceği müjdesini veren Kasapoğlu, "Spor yapan bireyler olarak hem zihnen, hem bedenen sağlıklı nesilleri yetiştirmeye kararlıyız. İçerisinde bulunduğumuz salon da son yıllarda gerçekleştirdiğimiz en güzel salonlardan biri. Bu salonumuzun da hem Keçiören’e, hem Ankaramıza, hem de gençliğimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

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