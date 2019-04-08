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Bakan Kasapoğlu, Sümeyye Boyacı'yı tebrik etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 23:32 | Son Güncelleme

Bakan Kasapoğlu, Sümeyye Boyacı'yı tebrik etti

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ABD'de düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Serisi'nde 50 metre sırtüstünde altın madalya kazanan milli sporcu Sümeyye Boyacı'yı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:

"ABD'de düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Serisi'nde 50 metre sırtüstü kategorisinde 45.28'lik derecesiyle yarışı ilk sırada bitirerek altın madalya kazanan milli sporcumuz Sümeyye Boyacı'yı kutluyorum. Avrupa şampiyonu milli yüzücümüz kazandığı her başarı ile gurur kaynağımız olmaya devam ediyor. Sümeyye gibi örnek sporcuların Türk sporunu çok daha ilerilere taşıyacağına inancım tam. Bu başarıda emeği geçenlere teşekkür ediyor, milli yüzücümüze spor yaşamında başarılar diliyorum."

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