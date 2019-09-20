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Bakan Kasapoğlu TEKNOFEST’te gençlerle bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 18:58 | Son Güncelleme

TEKNOFEST’te gençlerle bir araya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ”Bakanlığımız stantlarındaki ürünlere baktığımızda ülkemizin sadece teknolojiyi kullanan değil, üreten ve ihraç eden bir noktada olduğunu hamdolsun görüyoruz” dedi.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TEKNOFEST’te bakanlığın standında gençlerle sohbet edip, standı inceledi.

TEKNOFEST’te gençlerle bir araya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ”Bakanlığımız stantlarındaki ürünlere baktığımızda ülkemizin sadece teknolojiyi kullanan değil, üreten ve ihraç eden bir noktada olduğunu hamdolsun görüyoruz” dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TEKNOFEST’te bakanlığın standında gençlerle sohbet edip, standı inceledi. Gençlerin yoğun ilgisi ile karşılaşan Bakan Kasapoğlu, teknolojiyi sadece kullanma konusunda değil üreten olma yolunda olduklarını söyledi. Teknoloji ile gençlerin buluşma noktasında TEKNOFEST’in önemine değinen Kasapoğlu, donanımlı gençler yetişmesi için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

“Teknolojiyi kullanan değil üreten ve ihraç eden noktadayız”
Teknolojinin gençler için önemine değinen Kasapoğlu, ”Teknoloji gençler için önemli ama bizim gençlerimiz teknolojiyi sadece kullanan değil, üreten olma yolunda çok güzel bir irade ortaya koydular. Bu festivalin bize açıkçası yaşattığı mutluluk bu anlamda çok önemli. Bakanlığımız stantlarındaki ürünlere baktığımızda ülkemizin sadece teknolojiyi kullanan değil üreten ve ihraç eden bir noktada olduğunu hamdolsun görüyoruz” dedi.

“Spor, sanat, teknoloji gibi pek çok alanda gençlerimize çok güzel imkanlar sağlıyoruz”
Gençlere pek çok alanda imkan sağlandığına değinen Bakan Kasapoğlu, “Bakanlığımızın tüm imkanlarını her zaman gençlerimizin yanında olduğunu ifade etmek istiyorum. Her alanda sadece birkaç alanda değil spordan sanata sanattan teknolojiye kadar pek çok alanda gençlerimize çok güzel imkanlar sağlıyoruz. Burada da teknoloji alanında gerek kodlama ile ilgili, gerek inovasyon ile ilgili gelinen noktayı, gençlik merkezlerindeki kamplarımızdaki gelinen noktayı burada hep birlikte gözlemliyoruz. Gençlik kamplarımızda bundan sonraki süreçte Sanayi Bakanlığımız ile birlikte gerçekleştireceğimiz bilim temalı kamplarımız olacak. Bunun yanında gençlik merkezlerinde gerçekleştirdiğimiz teknolojik eğitimler çalışmaların yanı sıra yine daha yoğun programlarımız olacak” ifadelerini kullandı.

“Donanımlı gençler yetişmesi anlamında seferber olacağız”
Üniversitelerdeki kulüplerin çalışmalarına destek verdiklerini vurgulayan Kasapoğlu, “Biliyorsunuz yurtlarımızda 700 bin öğrenciyi misafir ediyoruz. Üniversiteli öğrencilerimize yönelik gerek teknoloji, diğer alanlarda çok donanımlı gençler yetişmesi anlamında seferber edeceğiz. Üniversitedeki kulübü olan gençlerimiz çalışmalarında bizden proje destekleri alıyorlar. Bunları artırarak devam edeceğiz. Bunu ayrıca özellikle vurgulamak istiyorum” diye konuştu.

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