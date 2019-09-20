Bakan Kasapoğlu TEKNOFEST’te gençlerle bir araya geldi

TEKNOFEST’te gençlerle bir araya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ”Bakanlığımız stantlarındaki ürünlere baktığımızda ülkemizin sadece teknolojiyi kullanan değil, üreten ve ihraç eden bir noktada olduğunu hamdolsun görüyoruz” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TEKNOFEST’te bakanlığın standında gençlerle sohbet edip, standı inceledi. Gençlerin yoğun ilgisi ile karşılaşan Bakan Kasapoğlu, teknolojiyi sadece kullanma konusunda değil üreten olma yolunda olduklarını söyledi. Teknoloji ile gençlerin buluşma noktasında TEKNOFEST’in önemine değinen Kasapoğlu, donanımlı gençler yetişmesi için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

“Teknolojiyi kullanan değil üreten ve ihraç eden noktadayız”

Teknolojinin gençler için önemine değinen Kasapoğlu, ”Teknoloji gençler için önemli ama bizim gençlerimiz teknolojiyi sadece kullanan değil, üreten olma yolunda çok güzel bir irade ortaya koydular. Bu festivalin bize açıkçası yaşattığı mutluluk bu anlamda çok önemli. Bakanlığımız stantlarındaki ürünlere baktığımızda ülkemizin sadece teknolojiyi kullanan değil üreten ve ihraç eden bir noktada olduğunu hamdolsun görüyoruz” dedi.