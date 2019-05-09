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Bakan Kasapoğlu, THF yönetimini kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 13:36 | Son Güncelleme

Bakan Kasapoğlu, THF yönetimini kabul etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Bilal Eyuboğlu ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

THF'den yapılan açıklamaya göre, başkan Eyuboğlu görüşmenin ardından Kasapoğlu'na üzerinde adının yazılı olduğu 34 numaralı milli takım forması hediye etti.

Bakanlık merkez binada gerçekleşen kabulde, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, Bakanlık Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Ahmet Dilsiz'in yanı sıra, federasyon başkan vekilleri Adem Ceylan, Hakan Gültekin, başkan yardımcıları Erhan Aras, Ahmet Kıvrak, Mustafa Atak, yönetim kurulu üyeleri Nadi Pirci ve federasyon genel sekreteri Mutlu Kadıoğlu yer aldı.

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Bakanlık Merkez bina Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyuboğlu

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