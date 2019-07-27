Bakan Kasapoğlu, TOHM'u ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Olimpiyatlarda bayrağımızın dalgalanması ve İstiklal Marşı'mızın okunması için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ni (TOHM) ziyaret eden Kasapoğlu, sporcu, antrenör ve personel ile bir araya geldi.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, hazırlık merkezlerinin 22 ilde faaliyet gösterdiğini belirterek, "Bu merkezlerimizdeki çalışmaların meyvelerini alıyoruz. Bakü'de bugün sona erecek Yaz Oyunları'nda tarihimizin en güzel derecelerini almak üzereyiz. Şu an itibarıyla 25 madalyamız var, bunun 10'u altın." diye konuştu.

Hazırlık merkezleri ve diğer yatırımların ardından performans noktasında çok güzel neticeler alındığını ifade eden Kasapoğlu, "Daha güzellerini de hep birlikte alacağız. Bunun işaretleri var. Bu hafta yüzmede üst üste gelen madalyalar, rekorlar, atletizmde gelen rekorlar, cimnastik ve diğer branşlarda gelen rekorlar, voleyboldaki başarılar... Bizim sadece bir değil pek çok branşta birden çok güzel bir yolda yürüdüğümüzü gösteriyor." ifadelerini kullandı.