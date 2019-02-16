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Bakan Kasapoğlu: Türkiye çok badireler atlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 15:31 | Son Güncelleme

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin son yıllarda çok badireler atlattığını belirterek, "Biz bu badirelere Cumhurbaşkanımızın ferasetli, onurlu dik duruşu sayesinde meydan okuduk" dedi.

Bakan Kasapoğlu: Türkiye çok badireler atlattı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin son yıllarda çok badireler atlattığını belirterek, "Biz bu badirelere Cumhurbaşkanımızın ferasetli, onurlu dik duruşu sayesinde meydan okuduk" dedi.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kilis'e gelen Bakan Kasapoğlu, ilk olarak Kent Ormanı Toplu Konutları'nın temel atma törenine katıldı. Kilis Vali Vekili Fehmi Sinen Niyazi, Belediye Başkanı Hasan Kara ile milletvekilleri ve protokol üyelerinin katıldığı törende konuşan Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin daha donanımlı yetişebilmesi için bakanlık olarak tüm imkanları seferber ettiklerini ifade etti. Kilis'in, iç savaşın ardından Suriyelilere kucak açmasıyla dünyaya örnek olduğunu belirten Kasapoğlu, "Gelecek yüzyıllar Kilisli'nin gösterdiği onur, genç kuşaklara aktarılacaktır. Bu herkese nasip olmaz" dedi. Kilis'in, sınır komşusu Suriye savaşından etkilendiğini ve savaş mağdurlarına kucak açtığını hatırlatan Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin de son yıllarda birçok badire atlattığını belirterek, şöyle dedi:
"Türkiye önemli süreçlerden geçiyor. Türkiye son yıllarda çok badireler atlattı. Biz bu badirelere Cumhurbaşkanımızın ferasetli, onurlu dik duruşu sayesinde meydan okuduk. Bu meydan okumada Kilis halkının gerçekten hem 15 Temmuz sürecinde hem de diğer süreçlerde yanımızda durduğu, tarihin sayfalarında her zaman olacak. Bugün temelini atacağımız tesis bizi finans oyunlarıyla diz çöktürmeye çalışanlara bir mesaj olacak. Bu ülkeyi pek çok konuda test etmeye çalıştılar. En son Cumhurbaşkanlığı kabinesinin açıklanmasından sonra, döviz oyunlarıyla, spekülasyonlarla diz çöktürmeye çalıştılar. Elhamdülillah tüm badireleri tek tek atlattık, atlatıyoruz. Bugün temelini atacağımız tesis bu oyunları hayata geçirenlere mesajdır, meydan okumadır."
Bakan Kasapoğlu, konuşmasının ardından törene katılanlarla birlikte butona basarak konutların temelini attı.
BİSİKLET DAĞITTI
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu daha sonra Kilis Belediyesi tarafından düzenlenen '15 bin eve 15 bin bisiklet' kampanyasına katıldı. Bin bisiklet dağıtımı için 7 Aralık Stadyumu'nda düzenlenen törene katılan Kasapoğlu, proje ile öğrencileri spora yönlendirdiği için Kilis Belediyesi'ne teşekkür etti. Bakan Kasapoğlu, öğrencilere bisiklet dağıttı. Dağıtım sırasında çok sayıda çocuğun tribünlerden atlayarak, bisikletlerini almaya çalışması renkli görüntüler oluşurdu.
FOTOĞRAFLI

Bakan Kasapoğlu: Türkiye çok badireler atlattıBakan Kasapoğlu: Türkiye çok badireler atlattıBakan Kasapoğlu: Türkiye çok badireler atlattıBakan Kasapoğlu: Türkiye çok badireler atlattı

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