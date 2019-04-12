Bakan Kasapoğlu: Türkiye insani yardımda dünyanın en cömert ülkesi

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Türkiye'nin, yurtlarındaki yıkımdan kaçmak zorunda kalan 3,6 milyon Suriyeliyi ağırladığını belirterek, "Türkiye, dünyanın insani yardım yapan en büyük donör ülkesidir. Kişi başına düşen insani yardım harcamasına göre de en cömert ülkedir" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Antalya'da düzenlenen NATO Parlamenter Asamblesi 99'uncu Rose-Roth Semineri ve Akdeniz-Orta Doğu Özel Grubu Ortak Toplantısı'nın öğleden sonraki oturumunda konuştu. Oturuma çok sayıda ülkeden parlamenter ve görevlinin yanı sıra NATO PA Başkanı Madeleine Moon, Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu Başkanı Philippe Folliot, NATO PA Başkan Yardımcısı ve Türk Delegasyonu Başkanı Osman Aşkın Bak ve eski milli futbolcu ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan katıldı.

'EN FAZLA SORUMLULUK ÜSTLENEN ÜLKE'

Türkiye'nin benzeri yaşanmamış bir akın sonucunda, şu anda milyonlarca geçici koruma statüsündeki Suriyeliye ev sahipliği yaptığını belirten Bakan Kasapoğlu, "Bu kişilere insani yardım ve destek sağlamada övgüye değer bir çaba göstermektedir. Türkiye, bu insanlık dramında Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri ve önderliği ile çözüme katkı sağlamak ve insani yardımlar anlamında en fazla sorumluluk üstlenen ülke olmuştur. Bu durumun getirdiği güçlüklerle birlikte doğruluktan şaşmadık" diye konuştu.

'KARDEŞLİK HUKUKUNUN GEREĞİ'

Suriye'deki iç savaşın büyük acıları beraberinde getirdiğini belirten Kasapoğlu, "Aileler parçalanmış, engellilik oranları yükselmiş, hayatlar sona ermiş ve ruhlarda bir ömür izi silinmeyecek yaralar açılmıştır. Böyle zor zamanlar, bütün insanlığa barışın önemini bir kez daha hatırlatır. Geride evini, yurdunu sevdiklerini bırakarak ülkesinden ayrılmak, şüphesiz hiç kimsenin isteyeceği bir durum değildir. Buna mecbur kalanlara kapılarımızı ve gönlümüzü açmak, bizim için insanlık görevidir. Bu aynı zamanda kardeşlik hukukunun da gereğidir. Türkiye'de barışa giden yol 'Yurtta barış, dünyada barış' şiarıyla çizilmiştir" dedi.

3,6 MİLYON SURİYELİ, 33 MİLYAR DOLAR HARCAMA

Türkiye'de, yurtlarındaki yıkımdan kaçmak zorunda kalan 3,6 milyon Suriyelinin ağırlandığını kaydeden Kasapoğlu, "BM Mülteciler Yüksek Komiserinin de ifade ettiği gibi, Türkiye, dünyanın en büyük zorunlu sığınmacı nüfusuna ev sahipliği yapıyor. Geçici koruma altındaki Suriyeli kardeşlerimize yardım ve hizmet götürmek için 33 milyar doların üzerinde harcama yaptık. Türkiye, dünyanın insani yardım yapan en büyük donör ülkesidir ve kişi başına düşen insani yardım harcamasına göre de en cömert ülkedir. Zor koşullarda cesaret ortaya çıkmalı ve insaniyet baskın gelmelidir. Bizler bu misafirlere ev sahipliği yaparken onları aynı zamanda kardeşlerimiz olarak görüyor ve topluma uyum sağlamaları için hizmetler sunuyoruz. Bu çerçevede, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak pek çok eğitim, kültür ve spor programları yürütmekteyiz" diye konuştu.

İKİ AŞAMALI SOSYAL UYUM PROJESİ

Genel amacın kapasite inşa etmek, topluluklar arasında ve içinde sosyal sermaye ve sosyal değişimin kıvılcımını ateşlemek, travma-yardım çalışmalarını desteklemek olduğunu anlatan Kasapoğlu, Sosyal Uyum Projesi'ne ilişkin bilgiler paylaştı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, şunları söyledi:

"19 ilden 75 bin Suriyeli ve Türk gencimiz, etkinliklere ilk aşaması Nisan 2016- Ocak 2018 aralığında katılmıştır. Gençlerin sosyal uyumunu ve birlikte çalışabilme becerilerini geliştirmek ve yerel uygulamaları takip etmek için kalıcı platformlar oluşturulmuştur. Gençlik merkezlerimizde topluma uyumu kolaylaştırmaya yönelik dil eğitimi ve daha pek çok genel eğitim uygulamaları yapılmıştır. İkinci aşama Ocak 2018'de başlamıştır ve 2020'ye kadar sürecektir. 25 ilden 100 bin genç yararlanmaktadır. Sosyal uyum eğitimleri, atölyeler, sosyal ve kültürel aktiviteler, spor turnuvaları ve dil eğitimi verilmektedir. Tüm illerde fotoğraf yarışmaları düzenlenmektedir. Gastronomi ve konukseverlik kültürlerini kapsayan kültürel etkinlikler yürütülmektedir."

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