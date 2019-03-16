Bakan Kasapoğlu: “Türkiye’de spor tesisleşmesi, Avrupa ve dünyanın ilerisinde”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Son 17 yıl içerisinde Türkiye’de gerçekleştirilen spor tesisleşmesi, Avrupa’da ve dünyada pek çok ülkenin ilerisinde. En genç spor tesisleri, en kaliteli spor tesisleri Türkiye’de” dedi.

Bir dizi etkinlik için Yozgat’a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Belediye Başkan Adayı Celal Köse’nin proje tanıtım toplantısına katıldı. Burada konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 17 yıl içerisinde Türkiye’de sportif tesisleşmenin arttığını söyledi.

“Sporu yaygınlaştırmak için tesisleşmenin önemini biliyoruz”

Bakan Kasapoğlu, “Spor gerçekten önemli. Çünkü spor yapan her şeyde önce sağlıklı oluyor. Sağlığımızı korumanın devam ettirmenin yollarından biri de spor yapmaktır. Sporu yaygınlaştıracağız. Bunu yaygınlaştırmak içinde sportif tesisleşmenin önemini biliyoruz. Son 17 yıl içerisinde Türkiye’de gerçekleştirilen spor tesisleşmesi, Avrupa’da ve Dünya da pek çok ülkenin ilerisinde. En genç spor tesisleri, en kaliteli spor tesisleri Türkiye’de. Bundan sonra tesisleri iyice yaygınlaştırmanın dışında bunları sizlerle, gençlerimizle, kadınlarımızla beyefendilerle nasıl daha çok doldururuz nasıl daha çok kullanırız ve buralardan nasıl daha başarılı sporcular çıkarırız onun gayreti içerisinde olacağız. Bunun çalışması içerisinde olacağız” dedi.