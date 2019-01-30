HABER

Bakan Kasapoğlu: “Türkiye’nin gençlerini bağımlılıktan uzak tutmak için canla başla çalışacağız”

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 10:05 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençleri bağımlılıktan uzak tutmak için canla başla çalışacaklarını belirterek, "Çünkü bu mücadele, Türkiye’nin geleceğine sahip çıkma mücadelesidir.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençleri bağımlılıktan uzak tutmak için canla başla çalışacaklarını belirterek, "Çünkü bu mücadele, Türkiye’nin geleceğine sahip çıkma mücadelesidir. Yalnızlığa, çaresizliğe, sevgisizliğe, ilgisizliğe mahkum edilen her gencimizin vebali hepimizin omuzlarındadır” dedi.
Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının desteğiyle düzenlenen "Sporla Kal Güvende Kal" projesinin üçüncü buluşması gerçekleşti. Programda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gençlerimizi bağımlılık illetine teslim etmemek gibi çok kıymetli bir amaç uğruna elimizi taşın altına koymak için bir aradayız. Gençliğimiz, Türkiye’nin hem istiklali hem de istikbali için bir teminattır. Bu sebeple onları her türlü tehlikeden, her türlü yanlış alışkanlıklardan korumak hepimiz için çok hayati bir görevdir. Uyuşturucu bağımlılığı bütün dünya için önemli tehditlerdendir. Gençlerimizin böyle karanlık girdaplara sürüklenmemeleri için her türlü tedbiri almak zorundayız. Görevimiz, bağımlılığın her türüyle mücadele etmek ve gençlerimizi bu bataklığa düşmekten korumaktır. Biz sporu bunun için önemli ve değerli bir imkan olarak görüyoruz. Kendine saygılı, öz güvenli, dinç, üretken, hayal kuran, düşünen, araştıran, okuyan bir gençlik herkesin en büyük hayalidir. Bu gençler arasından bilimde, sanatta, sporda şampiyonlar çıksın, bayrağımızı dünyanın her yerinde gururla dalgalandırsınlar istiyoruz. Bütün bunlar sağlıklı bir toplumsal hayatın neticeleridir. Sağlıklı bir hayat için de sporu kitlelere yaymak, özellikle de gençlere sevdirmek gerekiyor. Spor, her türlü kötü alışkanlığı hayatımızın uzağında tutacak bir iyi alışkanlıktır" ifadelerini kullandı.
“Hiç kimse kendi yakınını, sevdiği kişileri bağımlı olarak düşünmek istemez” diyen Kasapoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Bu öyle sinsi ilerleyen bir illet ki, gerekli önlemler vaktinde alınmaz ise hiç kimse bu tehlikenin kimin kapısını çalacağını bilemez. Bu mücadele için en büyük destekçimiz ve gücümüz, şüphesiz gençleri ve sporu çok seven bir Cumhurbaşkanımızın olmasıdır. Cumhurbaşkanımızın liderliklerinde 2002’den bu yana sporda büyük yatırımlar gerçekleştirdik. Gençlerimize yönelik çok önemli çalışmalara imza attık. Bu çalışmaların meyvelerini ülke olarak hep birlikte topluyoruz ve daha da toplayacağız. Gençlerimizi bağımlılığın hiçbir türüne teslim etmeyeceğiz, bu kırmızı çizgimizdir. Bağımlılığın en büyük silahı yalnızlık hissidir. Genç arkadaşlarım, yalnız olmadıklarını ve olmayacaklarını bilsinler."
Ailesi ve çevresiyle sağlıklı iletişim kurabilen gençlerin kötü alışkanlıklara yöneleceklerine ihtimal vermediğini kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Bağımlılığın en büyük silahı yalnızlık hissidir. Genç arkadaşlarım yalnız olmadıklarını ve olmayacaklarını bilsinler. Devlet olarak bütün imkanlarımızla sizlerin yanındayız. Nerede olursanız olun size bir telefonluk mesafedeyiz. Türkiye’nin gençlerini bağımlılıktan uzak tutmak için canla başla çalışacağız. Çünkü bu mücadele, Türkiye’nin geleceğine sahip çıkma mücadelesidir. Yalnızlığa, çaresizliğe, sevgisizliğe, ilgisizliğe mahkum edilen her gencimizin vebali hepimizin omuzlarındadır" değerlendirmesini yaptı.
Ailelere ve gençlere seslenen Kasapoğlu, "Çocuklarınıza sevginizi, ilginizi göstermekte cömert olunuz. Ailelerinizden uzaklaşmayın, ailenizle aranıza duvarlar örmeyin. Kimlerle arkadaşlık ettiğinize lütfen dikkat edin. Sıkıntılı olduğunuz zamanlarda çareyi size zarar verecek maddelerde değil, sizi seven insanların arasında arayın" diye konuştu.

PARTNERFransa'da 'sarı yelekli kadınlardan' gösteriFransa'da 'sarı yelekli kadınlardan' gösteri
İsmail Erdem asker uğurlamasına katıldıİsmail Erdem asker uğurlamasına katıldı

En Çok Okunan Haberler

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Üroloji merkezinde feci son!

Üroloji merkezinde feci son!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

15 yaşındaki kız çocuğu ihbara rağmen evlendirildi

15 yaşındaki kız çocuğu ihbara rağmen evlendirildi

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

CHP'li Başkan Kesimoğlu: Kararı tanımıyorum!

CHP'li Başkan Kesimoğlu: Kararı tanımıyorum!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

Diğer Haberler
CHP'den Tunç Soyer eleştirilerine sert yanıt: Kimsenin haddi değil

CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt

İYİ Parti kurucularındandı! Cezmi Polat istifa etti

İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal istifa etti

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

MHP'den Meclis'e çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.