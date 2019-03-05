Bakan Kasapoğlu türkü söyledi, nikah şahidi oldu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Adıyaman’da kendisine Twitter üzerinden ulaşan şehit yakınının nikah şahidi oldu, görme engelli kız ile birlikte türkü söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Adıyaman’da gençler ve sporcularla buluştu. Kasapoğlu, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak için geldiği Adıyaman’da esnafları ziyaret etti. Esnaf ziyaretinin ardından Adıyaman Belediyesini ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, ardından Gençlik Merkezine geçti. Burada halk oyunları gösterileri ve çiçeklerle karşılanan Kasapoğlu, sloganlar arasında Gençlik Merkezine girdi.

Görme engelli sporcunun türküsüne eşlik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Judo Yarışması’nda şampiyon olan Görme Engelli Seyhan Bayat’ın ile ’Adıyaman’ isimli türküyü seslendirdi. Burada gençler ve minik öğrencilerle yakından ilgilenen Bakan Kasapoğlu, Gençlik Merkezi’ne gelen Suriyeli öğrenciye de eşlik etti.

Gençlik Merkezindeki gençlerden Mesut Sincar tarafından yapılan yağlı boya resim de Bakana hediye edildi.

Burada gazetecileri açıklamada bulanan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençliğe önem verdiklerini belirterek, “Spor noktasında havuzlardan semt sahalarına, tenis kortlarına kadar, salonlara kadar pek çok yatırım yaptık.yatırımlarla ilgili değerlendirmelerimiz oldu. Devam eden yatırımlarımız var. Bunları inceleyeceğiz. Yatırımların hızlı bitirilmesi çerçevesinde adımlarımızı atacağız. Yatırım ihtiyacı olan bölgelerle alakalı yeni yatırımları konuşuyoruz. Adıyaman’ı hiçbir zaman ertelemedik. Adıyaman genç nüfus açısından önemli bir potansiyele sahip. Adıyaman’ın gençlerini geleceğe daha güçlü hazırlama çerçevesinde gençlik merkezi önemli bir misyon ifade ediyor” dedi.

Adıyaman Üniversitesi kampüs alanına geçen Bakan Kasapoğlu, Adıyaman Evi’ni ve üniversitenin ürettiği elektrikli aracı inceledi.