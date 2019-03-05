HABER

Bakan Kasapoğlu türkü söyledi, nikah şahidi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 17:07 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Adıyaman’da kendisine Twitter üzerinden ulaşan şehit yakınının nikah şahidi oldu, görme engelli kız ile birlikte türkü söyledi.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Adıyaman’da gençler ve sporcularla buluştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Adıyaman’da kendisine Twitter üzerinden ulaşan şehit yakınının nikah şahidi oldu, görme engelli kız ile birlikte türkü söyledi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Adıyaman’da gençler ve sporcularla buluştu. Kasapoğlu, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak için geldiği Adıyaman’da esnafları ziyaret etti. Esnaf ziyaretinin ardından Adıyaman Belediyesini ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, ardından Gençlik Merkezine geçti. Burada halk oyunları gösterileri ve çiçeklerle karşılanan Kasapoğlu, sloganlar arasında Gençlik Merkezine girdi.

Görme engelli sporcunun türküsüne eşlik etti
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Judo Yarışması’nda şampiyon olan Görme Engelli Seyhan Bayat’ın ile ’Adıyaman’ isimli türküyü seslendirdi. Burada gençler ve minik öğrencilerle yakından ilgilenen Bakan Kasapoğlu, Gençlik Merkezi’ne gelen Suriyeli öğrenciye de eşlik etti.
Gençlik Merkezindeki gençlerden Mesut Sincar tarafından yapılan yağlı boya resim de Bakana hediye edildi.
Burada gazetecileri açıklamada bulanan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençliğe önem verdiklerini belirterek, “Spor noktasında havuzlardan semt sahalarına, tenis kortlarına kadar, salonlara kadar pek çok yatırım yaptık.yatırımlarla ilgili değerlendirmelerimiz oldu. Devam eden yatırımlarımız var. Bunları inceleyeceğiz. Yatırımların hızlı bitirilmesi çerçevesinde adımlarımızı atacağız. Yatırım ihtiyacı olan bölgelerle alakalı yeni yatırımları konuşuyoruz. Adıyaman’ı hiçbir zaman ertelemedik. Adıyaman genç nüfus açısından önemli bir potansiyele sahip. Adıyaman’ın gençlerini geleceğe daha güçlü hazırlama çerçevesinde gençlik merkezi önemli bir misyon ifade ediyor” dedi.
Adıyaman Üniversitesi kampüs alanına geçen Bakan Kasapoğlu, Adıyaman Evi’ni ve üniversitenin ürettiği elektrikli aracı inceledi.

Nikah şahidi oldu
Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kendisine Twitter üzerinden ulaşan gençlerin nikah törenine de katıldı. 1973 yılında askeri aracın devrilmesi sonucu şehit düşen Mehmet Özer’in yeğeni Vahap Özer ve Ebru Tan’ın nikah törenine katılan Kasapoğlu, çifte ömür boyu mutluluk diledi.
Kasapoğlu, nikah törenin ardından ’Gençlerle Demokrasi Buluşması’ etkinliğine katıldı. AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç ile birlikte gençlerin karşısına çıkan Kasapoğlu, gençlerin soru ve sorunlarını dinledi. Burada bir gencin Fenerbahçe maçı için bilet istemesi üzerine ilk önce 10, daha sonra 20 bilet sözü veren Bakan Kasapoğlu, Beşiktaş maçı için de 20 bilet sözü verdi.
Bakan Kasapoğlu, "Dünya üzerinde ülkemiz çok önemli bir faktördür. Özellikle son 17 yılda, Cumhurbaşkanımızın onurlu dik duruşuyla ‘Dünya 5’ten büyüktür’ ifadesiyle daha da önem kazandı. Gençlerimizi dünya ile rekabet edebilecek bireyler olarak yetiştirmek için tüm imkanları seferber ettik. Bu buluşmalarımızın en önemli yanı sizlerin görüşleri, sizlerin fikirleridir” diye konuştu.
Kasapoğlu, gençlerin sorularını cevaplayarak, sloganlar eşliğinde salondan ayrıldı.
Kasapoğlu’na Vali Aykut Pekmez, Milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Fatih Toprak, Yakup Taş, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Gençlik ve Spor Müdürü Fikret Keleş, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç eşlik etti.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Kastamonu’da halsiz halde bulunan kaya sansarı yeniden doğaya salındıKastamonu’da halsiz halde bulunan kaya sansarı yeniden doğaya salındı
Bakan Dönmez: “2019 yılında 140 sondaj vurarak petrol ve doğalgaz arayacağız”Bakan Dönmez: “2019 yılında 140 sondaj vurarak petrol ve doğalgaz arayacağız”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Savaş çıksa en fazla 10 gün dayanabiliriz'

'Savaş çıksa en fazla 10 gün dayanabiliriz'

İçişleri Bakanı Soylu telefonuna gelen fotoğrafları anlattı

İçişleri Bakanı Soylu telefonuna gelen fotoğrafları anlattı

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Memurluğu bırakıp bu işe girdi! 10 yılda kazandığını 1 yılda kazandı

Memurluğu bırakıp bu işe girdi! 10 yılda kazandığını 1 yılda kazandı

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Sona gelindi

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Sona gelindi

Yeni parti iddialarına AK Partili Naci Bostancı'dan yanıt!

Yeni parti iddialarına AK Partili Naci Bostancı'dan yanıt!

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Akar: KKTC, orada hak sahibidir

Bakan Akar: KKTC, orada hak sahibidir

Kırmızı bültenle aranan şüpheli, Yunanistan'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranıyordu, yakalandı!

Kazada yol ortasında can pazarı: 2'si ağır 8 yaralı

Yol ortasında can pazarı! Korkunç kaza

Komşusunun üzerine düştüğü Zeynep bebek, son yolculuğuna uğurlandı

Bu acıya yürek dayanmaz!

Bab'da bomba yüklü motosiklet patladı: 8 sivil yaralandı

Türkiye-Suriye sınırında patlama! Yaralılar var

Çağlar Cilara TV5'ten ayrıldı! Alper Taş'ın programdaki sözleri olay olmuştu

Çağlar Cilara TV5'ten ayrıldı! Alper Taş'ın sözleri olay olmuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.