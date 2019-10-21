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Bakan Kasapoğlu üniversitelerin Ombudsmanlık Topluluğu temsilcileri ile buluştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.10.2019 14:04 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Ombudsmanlık toplumsal hayatımızda önemli bir misyon sürdüren, kaynaştıran, bütünleştiren roller oynayan Türkiye’nin en genç kurumlarından bir tanesi" dedi.Kamu Denetçiliği Kurumu, 2.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Ombudsmanlık toplumsal hayatımızda önemli bir misyon sürdüren, kaynaştıran, bütünleştiren roller oynayan Türkiye’nin en genç kurumlarından bir tanesi" dedi.
Kamu Denetçiliği Kurumu, 2. Türkiye Üniversite Ombudsmanlık Toplulukları Kongresi düzenledi. Programa Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, milletvekilleri, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, 100 üniversiteden 300’ün üzerinde Ombudsmanlık Topluluğu temsilcisi öğrenci ve akademisyen katıldı. Kongrenin açılışında yaptığı konuşmada ombudsmanlığın önemine vurgun yapan Bakan Kasapoğlu şöyle konuştu:
“Devlet geleneğimiz kültürel ve inanç kodlarımız ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışını bize her daim öğütleyen, bunun üzerine yapı inşa eden bir anlayış. Kamu Denetçiliği de bu şuurla hayat bulan bir kurum. Ombudsmanlık toplumsal hayatımızda önemli bir misyon sürdüren, kaynaştıran, bütünleştiren roller oynayan Türkiye’nin en genç kurumlarından bir tanesi. Vatandaşlarımızın idari müesseselerle yaşadıkları anlaşmazlıkları bir dava hale gelmeden yapıcı bir şekilde çözüme ulaştıran bir kurum. Hakkaniyet sadece vicdanlarda değil, hukukun egemenliği için olması önemli bir hayati gerekliliktir. Son tahlilde hukukun adaletli bir şekilde işlemesi toplum hayatının her aşamasında hakkaniyetin tesis edilmesiyle mümkün. Biz bakanlık olarak gençlere bugünleri yarınları hazırlama günü olarak Kamu Denetçiliği misyonunu çok anlamlı bulduğumuzu ifade etmek isterim. Çünkü gençlerimizin hakkaniyet temelli bir hayat anlayışı adına hem bugünleri, hem yarınları adına üstlenecekleri misyonlar adına olmasını önemli buluyorum. Kurumaların ilerlemesi ancak sağlam temellerle anlayışla mümkündür. Ülkemizin hak etmediği halde haksızlıkları algı operasyonları gençlerimizin dünya ile kuracağı iletişim çok önemlidir.”
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ise, amaçlarının hak arama kültürünü geliştirmek olduğunu ifade ederek, "Türkiye’nin en büyük sermayesi, en büyük gücü, işte biz bu üniversite gençliğinde adaleti, hakkaniyeti, hak aramayı yaygınlaştırmak için bu toplulukları kurduk. Hak arama kültürü çok önemli bir kavramdır. Ombudsmanlık kültürü ile bunu yaygınlaştıracağız. Bizim en fazla üstünde durduğumuz ise kararın dostane ile çözümüdür. Kamu Denetçiliği Kurumu, idare ile vatandaş arasında barış köprüsüdür. Kamu denetçiliği faydasını hayatınızın her aşamasında göreceksiniz. Amacı Türkiye’de kamu idarecisinin verdiği hizmetlerin en iyi şekilde olması. Bunu nasıl yapıyoruz; vatandaş idareden aldığı hizmet karşısında kendisini yalnız hissettiğinde bize müracaat ediyor. Biz vatandaşlarımızın avukatıyız. Biz idare tavsiye ediyoruz. Türkiye’deki üniversitelerde ombudsmanlık topluluklarını çoğaltıyoruz. Amacımız Türkiye’de hak arama kültürünü geliştirmek” ifadelerini kullandı.
Program sonunda toplu fotoğraf çektirildi.

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