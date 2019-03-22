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Bakan Kasapoğlu üniversitelilerle bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.03.2019 18:25 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde (İYYÜ) öğrencilerle bir araya geldi.

Bakan Kasapoğlu üniversitelilerle bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde (İYYÜ) öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu, “Sosyal medyada vakit kaybetmeyin. Bunun yerine 10 dakika tenis oynayın. Dünyanın en güzel tesisleri bizde, tesislerimiz 24 saat hizmete" dedi.
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nin düzenlediği “Gençlik Buluşması" etkinliğinin konuğu olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerle bir araya geldi. Üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu, Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrencilerin katıldığı programda gençlerin sorularını yanıtlayan Bakan Kasapoğlu, düzenli sporun önemine vurgu yaparak, "O kadar tesislerimiz olmasına rağmen ülkemizde spor yapma kültürü maalesef yeterince yerleşmiş değil. Spor yapma kültürün kazanılması lazım. Bunun için ciddi çalışmalarımız var" dedi.

“Sporda şiddet olmamalı”
Gençlerin sorularını yanıtlayan Bakan Kasapoğlu, "Spor müsabakasında ortaya çıkan şiddetin önüne geçmek için yapılan çalışmalar nelerdir?" sorusunu şöyle yanıtladı:
"Şiddetin sporda olmaması lazım. Sporun temelinde barış var. Sporun birleştirici gücüne rağmen spor müsabakalarında şiddetin olmasını üzüntüyle karşılıyoruz. Bunun önüne geçmek, eğitim yuvasından geçer. Bunun yanı sıra aileden, arkadaşlıktan geçer. Bununla ilgili bir bilinç geliştirilmesi lazım. Her türlü rekabette centilmenliğin kazandırılması gerekiyor. Anne- babalarımıza bu noktada önemli görevler düşüyor. Bu bilincimizi toplum olarak daha iyi seviyelere çıkaracağız. Rekabet hayatın her alanında var. Rekabet kaliteyi belirler ama bunun insan ahlakına uygun olması gerekiyor. Bu noktada gençlerimizden umutluyum."

“Sporu ihmal etmeyin"
Okulların spor faaliyetleri için fiziksel koşullarını artıracak önemli projeler geliştirdiklerini kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Bununla ilgili çok güzel çalışmalar yaptık. Tüm tesislerimizi kullanıma açtık. Okullar beden eğitimi derslerini tesislerimizde yapıyor. Son altı aylık süreçte tesislerimiz ve antrenörlerimiz eğitim camiamızın hizmetindedir. Dünyanın en güzel ve en yeni tesisleri bizde. Okullara spor alanları yaptık. Bunu sadece okulların değil, semt halkının da kullanımına açtık. Gençlerimizin, halkımızın 10 dakika bile olsa gelip bu spor alanlarını kullanmalarını istiyoruz. Sporu ihmal etmeyin" dedi.

“Bağımlılıklarla mücadele sporla olur”
Teknoloji bağımlılığı ve madde bağımlılığına da değinen Bakan Kasapoğlu, “Spor yapan insanlar kötü alışkanlıklardan uzak durur. Tüm bağımlılıklara karşı mücadele etmemiz lazım. Bu da sporla olur. Üniversite kampüslerinde gençlik merkezlerimiz var. Genlerin ayağına gidiyoruz. Bizlere alan verilirse buraya da bir gençlik merkezi açmak isteriz” dedi.
Kampüsleri için öğrencilerin taleplerini de alan Bakan Kasapoğlu, öğrencilere dört masa tenisi masası sözü vererek, “Siz yeter ki isteyin bunu karşılamak bizim görevimiz” dedi.
Program sonunda İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu ve Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na plaket takdim etti.

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