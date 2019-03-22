Bakan Kasapoğlu üniversitelilerle bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde (İYYÜ) öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu, “Sosyal medyada vakit kaybetmeyin. Bunun yerine 10 dakika tenis oynayın. Dünyanın en güzel tesisleri bizde, tesislerimiz 24 saat hizmete" dedi.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nin düzenlediği “Gençlik Buluşması" etkinliğinin konuğu olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerle bir araya geldi. Üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu, Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrencilerin katıldığı programda gençlerin sorularını yanıtlayan Bakan Kasapoğlu, düzenli sporun önemine vurgu yaparak, "O kadar tesislerimiz olmasına rağmen ülkemizde spor yapma kültürü maalesef yeterince yerleşmiş değil. Spor yapma kültürün kazanılması lazım. Bunun için ciddi çalışmalarımız var" dedi.

“Sporda şiddet olmamalı”

Gençlerin sorularını yanıtlayan Bakan Kasapoğlu, "Spor müsabakasında ortaya çıkan şiddetin önüne geçmek için yapılan çalışmalar nelerdir?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Şiddetin sporda olmaması lazım. Sporun temelinde barış var. Sporun birleştirici gücüne rağmen spor müsabakalarında şiddetin olmasını üzüntüyle karşılıyoruz. Bunun önüne geçmek, eğitim yuvasından geçer. Bunun yanı sıra aileden, arkadaşlıktan geçer. Bununla ilgili bir bilinç geliştirilmesi lazım. Her türlü rekabette centilmenliğin kazandırılması gerekiyor. Anne- babalarımıza bu noktada önemli görevler düşüyor. Bu bilincimizi toplum olarak daha iyi seviyelere çıkaracağız. Rekabet hayatın her alanında var. Rekabet kaliteyi belirler ama bunun insan ahlakına uygun olması gerekiyor. Bu noktada gençlerimizden umutluyum."