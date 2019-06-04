Bakan Kasapoğlu, vatandaşlarla bayramlaştı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hacı Bayram Veli Camisi'nde kıldığı bayram namazının ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Kasapoğlu, bayram namazını kıldıktan sonra vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, bayramların birlik, beraberlik ve kardeşliğin pekiştiği günler olduğunu belirterek, "Sağlık, afiyet, birlik ve beraberlik içerisinde nice bayramlar temenni ediyorum. Gençlerimizin bayram coşkusunu eski günlerdeki gibi yaşamalarını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ramazan ayı boyunca oruçların tutulduğunu, ibadetlerin yapıldığını aktaran Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"İnşallah layıkıyla idrak etmişizdir. Bayramlar birliğin, beraberliğin, kardeşliğin pekiştiği günler. Millet ve ümmetimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Gençlerimizin bayram coşkusunu eski günlerdeki gibi yaşamalarını diliyorum. Bu vesileyle tüm milletimizin Ramazan Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum. Sağlık, afiyet, birlik ve beraberlik içerisinde nice bayramlar temenni ediyorum."

