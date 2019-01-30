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Bakan Kasapoğlu ve Bakan Varank, Ankara Gölbaşı’nda bulunan KYK öğrenci yurtlarına sürpriz ziyaret gerçekleştirdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 22:12 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2019 yılını Ankara Gölbaşı’nda bulunan öğrenci yurtlarında karşıladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2019 yılını Ankara Gölbaşı’nda bulunan öğrenci yurtlarında karşıladı. Bakanlar, yeni yıla ailelerinden uzakta giren öğrencilerin sorunlarını dinledi. Sürpriz ziyaret sırasında renkli görüntüler ortaya çıktı.

Bakanlar Kasapoğlu ve Varank, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı KYK Gölbaşı Erkek Öğrenci Yurdu ve Şehit Özel Harekatçılar Kız Öğrenci Yurdu’na sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. İki bakan, öğrencilere baklava ikram ederek yeni yıllarını kutladı. Öğrencilerin aileleriyle görüntülü telefon görüşmesi yapan bakanlar, çocuklarının devlete bir emanetleri olduğunu ve gözlerinin arkada kalmaması gerektiğini ifade etti. Öğrencilerin taleplerini dinleyen Varank ve Kasapoğlu, yurtların yemekhane ve kantinlerinde de inceleme yaptı. Gençlerden gelen talepler üzerine, yurtlarda spor olanaklarının daha da iyileştirileceği ifade edildi.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, yurtların, otellerle rekabet edecek kadar konfor ve kaliteyi yakaladığını belirtti. “Öğrencilerimizle sohbetimizde, yurtlarda bir dakikalarını bile boş geçirmemelerini, bu noktada tüm fiziki şartların gerçekleştirilmesi için seferber olacağımızı belirttik” diye konuşan Bakan Kasapoğlu sözlerine şöyle devam etti:
Biten bir yılın son anlarında gençlerimizin heyecanı ve coşkusunu görmek bizleri mutlu etti. Bundan sonra gençlerimizle daha çok bir araya geleceğiz. Öğrencilerimizin projelerini, geleceği dönük planlarını gerçekleştirmek için çalışacağız. Başta gençlerimiz olmak üzere tüm milletimize sağlıklı, huzurlu ve afiyet dolu bir yıl diliyorum.

2019 yılını ailelerinden uzakta karşılayan öğrencilerin yanında olmak ve sorunlarını dinlemek için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise şunları söyledi:
Senenin son gününde öğrenci arkadaşlarımızı ziyarete geldik. Bakanımız Sayın Mehmet Kasapoğlu güzel bir ev sahipliği yaptı. Bizi öğrenci kardeşlerimizle bir araya getirdi. Bugün öğrencilerle birlikte olmak çok anlamlı. Çünkü birçoğu, sınavlarından dolayı ailelerinin yanına gidemediler. 16 yıllık AK Parti iktidarları dönemlerinde öğrencilerimiz için neler yaptığımızı, burada gençlerimizle sohbet ettiğimizde daha iyi anlıyoruz. İmkanlar çok gelişti. Öğrencilik yıllarımızda bu imkanlar yoktu. İnşallah öğrencilerimiz ve halkımız için hayırlı bir sene olur.

KYK Genel Müdürü Recep Ali Er’in de eşlik ettiği ziyaret yaklaşık 3 saat sürdü.

Bakan Kasapoğlu ve Bakan Varank, Ankara Gölbaşı’nda bulunan KYK öğrenci yurtlarına sürpriz ziyaret gerçekleştirdi

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