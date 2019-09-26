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Bakan Kasapoğlu ve Gül, Gaziantep'te

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 16:50 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'teki spor yatırımlarını inceledi

GAZİANTEP (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te inşaatı süren Alleben Olimpik Yüzme Havuzu'nda incelemede bulundu.

Kasapoğlu, incelemenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bugün Gaziantep'teki spor yatırımlarını yerinde görme imkanı bulduklarını söyledi.

İncelemede bulundukları tesisi çok önemsediklerini ifade eden Kasapoğlu, "Burası çok modern bir havuz. Su temizleme sistemi ozon sistemiyle olacak. Bu anlamda da çok farklı bir havuz olacak. İnşaatta sona yaklaştık. İnşallah sene bitmeden bu havuzu halkımızla buluşturacağız." diye konuştu.

Tesisin tamamlanmasıyla çok sayıda yüzücünün yetiştirilmesinin hedeflendiğini belirten Kasapoğlu, tesisin şimdiden tüm Gaziantep'e ve bölgeye hayırlı olmasını diledi.

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Anahtar Kelimeler:
abdülhamit gül Gaziantep inşaat Mehmet Kasapoğlu

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