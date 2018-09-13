Bakan Kasapoğlu, WRC Türkiye Rallisi'nin seremoni startını verdi

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Türkiye Rallisi adı altında Marmaris'te gerçekleştirilen 10. ayağı kapsamında seremoni startını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi.

Marmaris Netsel Marina girişinde gerçekleştirilen seremonide Bakan Kasapoğlu, sporculara başarı dileyerek organizasyonu resmen başlattı.

Organizasyonda ayrıca AK Parti Muğla milletvekilleri Yelda Erol Gökcan ve Mehmet Yavuz Demir, Muğla Valisi Esengül Civelek, Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Serkan Yazıcı, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Muğla Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya ve şarkıcı Emel Sayın, rallide yarışacak diğer sporcuların seremoni startını gerçekleştirdi.

Startta, yurt dışından gelen çok sayıda sporsever ile töreni tekne ve yatlardan takip eden izleyiciler de alkışlarla pilotları destekledi.

Pilotlar, startla birlikte marina çevresinde toplanarak hayranlarına imza dağıttı.

Bakan Kasapoğlu ve beraberindekiler, daha sonra yat ile Marmaris Körfezi'nden Atatürk Meydanı'na geçerken tekne ve yatlardan yarışları takip eden turistleri selamladı.

Yarışların seyirci etabı öncesi meydanda uzun süre havai fişek gösterisi yapıldı.

