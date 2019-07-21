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Bakan Kasapoğlu, Yaz Akşamı Şenlikleri'ne katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 09:40 | Son Güncelleme

Bakan Kasapoğlu, Yaz Akşamı Şenlikleri'ne katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Açık Hava Sineması ve Yaz Akşamı Şenlikleri'ne katıldı.

Ankara Altındağ Belediyesi tarafından Örnek Stadı'nda düzenlenen şenlikte Bakan Kasapoğlu, gençler, çocuklar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Bakan Kasapoğlu, çocuklar için gösterilerin düzenlendiği, palyaço ve yüz boyama etkinliklerinin gerçekleştirildiği, oyuncakların bulunduğu alanda çocukların ve gençlerin mutluluğuna ortak oldu.

Vatandaşlarla sohbet ederek şenlik alanını gezen Kasapoğlu, çocuklara hediyeler verirken, bazı oyunlarda ise çocukların birlikte oynama isteğini geri çevirmeyerek onlara eşlik etti.

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Açık Hava Sineması ve Yaz Akşamı Şenlikleri Altındağ Belediyesi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

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