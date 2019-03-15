HABER

Bakan Kasapoğlu, Yeni Zelanda'daki terör saldırısını lanetledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 18:08 | Son Güncelleme

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yeni Zelanda'da 2 camide gerçekleştirilen terör saldırısı ile ilgili, "Hiçbir şekilde hiçbir akli selimin kabul edemeyeceği bu cinayet ötesinde katliamı şiddetle telin ediyorum.

Bakan Kasapoğlu, Yeni Zelanda'daki terör saldırısını lanetledi

Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA) - GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yeni Zelanda'da 2 camide gerçekleştirilen terör saldırısı ile ilgili, "Hiçbir şekilde hiçbir akli selimin kabul edemeyeceği bu cinayet ötesinde katliamı şiddetle telin ediyorum. Buna vesile olan, bunu yapanları lanetliyorum. Dünyanın sadece kınama konumundan artık aksiyon konumuna geçmesi gerektiğine inanıyorum" dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Samsun programı kapsamında ilk olarak kent merkezindeki Yabancılar Pazarı’na giderek, esnaf ziyaretinde bulunup vatandaşlarla sohbet etti. Bakan Kasapoğlu ziyaret sonunda açıklamalarda bulundu. Bir basın mensubunun Yeni Zelanda'da 2 camide gerçekleştirilen terör saldırısı ile ilgili sorusu üzerine Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi:
"Maalesef canice, alçakça bir saldırı sonucu 50’ye yakın kardeşimizi şu anki rakamlara göre Yeni Zelanda’da şehit verdik. Hiçbir şekilde hiçbir akli selimin kabul edemeyeceği bu cinayet ötesinde katliamı şiddetle telin ediyorum. Buna vesile olan bunu yapanları lanetliyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte dünyanın bu nefret diline, ayrılıkçı yaklaşımlara, İslam’ı korku şeklinde gösteren bu tür yaklaşımlara bir olma zamanı geldiğini düşünüyorum. Dünyanın sadece kınama konumundan artık aksiyon konumuna geçmesi gerektiğine inanıyorum. İslam’ın nurunu hiçbir güç hiçbir zaman söndüremez bunu da özellikle belirtmek istiyorum."

FOTOĞRAFLI

Bakan Kasapoğlu, Yeni Zelanda'daki terör saldırısını lanetlediBakan Kasapoğlu, Yeni Zelanda'daki terör saldırısını lanetlediBakan Kasapoğlu, Yeni Zelanda'daki terör saldırısını lanetlediBakan Kasapoğlu, Yeni Zelanda'daki terör saldırısını lanetledi

Her parçası camdan yapıldı! Her parçası camdan yapıldı!
Şehidimizin ismi ve memleketi belli olduŞehidimizin ismi ve memleketi belli oldu
Beyazıt'ta eylem yapan gruba polis müdahalesi Beyazıt'ta eylem yapan gruba polis müdahalesi 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

Diyarbakır'da iki aile biribirine girdi! 3 ölü, 4 yaralı

Diyarbakır'da iki aile biribirine girdi! 3 ölü, 4 yaralı

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Yeni Zelanda'daki katliama Türkiye'den tepkiler

Son dakika! Yeni Zelanda'daki katliama Türkiye'den tepkiler

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! 125 bin başvuru oldu

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! 125 bin başvuru oldu

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Eline telefonunu alan canlı yayın yaptı! Utanç sırası

Eline telefonunu alan canlı yayın yaptı! Utanç sırası

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan talimat verdi! Yeni Zelanda katliamı için flaş hamle

Erdoğan talimat verdi! Yeni Zelanda katliamı için flaş hamle

Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

CHP'li milletvekilinin ayakkabıları kayboldu, terlikle cenaze namazı kıldı

CHP'li vekile camide büyük şok! Hoca anons yaptı ama...

Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal böyle ortaya çıktı

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

Ortadaki adamın karısı hangisi?

Ortadaki adamın karısı hangisi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.