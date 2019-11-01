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Bakan Kasapoğlu: Yurt ücretlerinde yüzde 18 artış yapıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.11.2019 13:22 | Son Güncelleme

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bakanlığımız tarafından 2018-2019 eğitim öğretim döneminde yurt ücretlerine zam yapılmamış olup, 2019-2020 döneminde yüzde 18,91 oranında artış yapılmıştır" dedi.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bakanlığımız tarafından 2018-2019 eğitim öğretim döneminde yurt ücretlerine zam yapılmamış olup, 2019-2020 döneminde yüzde 18,91 oranında artış yapılmıştır" dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, yurt ve öğrenci sayısına ilişkin soru önergesini yanıtladı. 24 Eylül 2019 tarihi itibarıyla Türkiye genelinde bakanlığa bağlı 773 yurt bulunduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, bu yurtların 421 bin 928'i kız, 256 bin 835'i erkek olmak üzere toplam 678 bin 763 yükseköğrenim gören öğrenciye hizmeti verdiğini söyledi.
'YÜZDE 18 ARTIŞ YAPILDI'
2018-2019 öğretim dönemi itibarıyla barınmak için yurtlara başvuran 427 bin 148 öğrenciden, 381 bin 837'sinin yerleştirildiğini aktaran Bakan Kasapoğlu, "Bakanlığımız tarafından 2018-2019 eğitim öğretim döneminde yurt ücretlerine zam yapılmamış olup, 2019-2020 eğitim öğretim döneminde yurt ücretlerine yüzde 18,91 oranında artış yapılmıştır. Bununla birlikte bakanlığa bağlı yurtlarda, yemek ücretleri, belediyeler veya meslek odaları tarafından yayımlanan yemek fiyatları ortalaması alınıp, yüzde 35 indirim yapmak suretiyle tespit edilmektedir" dedi.

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