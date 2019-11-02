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Bakan Kasapoğlu, Yusuf İslam ile bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 14:22 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, efsane sanatçı Yusuf İslam (Cat Stevens) ile bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu’nun gönüllülük yılına ilişkin çalışmalarından övgüyle bahseden Yusuf İslam, “Sizin gönüllülük projelerinize hayranlık duyuyoruz” dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yusuf İslam ile buluştu. Efsane sanatçının ortaya koyduğu çalışmaların önemini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, “Yusuf İslam’ın birikimi ve hayata geçirdiği çalışmalar, 2019 Gönüllülük Yılı kapsamındaki faaliyetlerimize ve gelecekteki gençlik projelerimize büyük katkı sağlayacaktır. Kendisine hem nazik ziyareti ve heyecanı, hem de bundan sonraki süreçte sunacağı katkılar nedeniyle teşekkür ediyorum” dedi.
Yusuf İslam ise Bakan Kasapoğlu’nun gönüllülük planlarına hayranlık duyduğunu vurguladı. Gönüllülük çalışmalarının kendisi adına da büyük önem taşıdığını kaydeden efsane sanatçı, “Söz konusu projeler; bizim amaçlarımıza, özellikle de ‘Barış Treni’ ilgili yürüttüğümüz çalışmalara tam anlamıyla uyuyor. Barış Treni’ni en kısa zamanda başlatacağız. Bu iş için size ve gönüllü ordunuza ihtiyacımız var. Bence gençlik, bu işte önemli bir rol oynayacak” ifadelerini kullandı.
Yusuf İslam, Bakan Kasapoğlu ile görüşmesinin ardından bakanlıktaki gönüllük yılının logosunu imzalayarak, “barış geliyor” yazdı.

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