Bakan Kasapoğlu'dan 10 Kasım mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı ve İstiklal Harbi'nin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, 80. vefat yıldönümünde rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Büyük milletimizle omuz omuza verdiği Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesi sebebiyle, hatırası bu ülkenin hafızasında daima diri kalacaktır. Onun mirasına sahip çıkmanın hakiki yolu Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma idealini, sonuna dek sürdürmekten geçmektedir. Bu şuurla attığımız bütün adımlar, cumhuriyetimizin ve demokrasimizin geleceğini omuzlayacak 'yükselen yeni nesil' içindir.

Gazi Mustafa Kemal'in geleceğe ışık tutan 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlâklı olanını severim.' sözüyle işaret ettiği örnek sporcularımızla, Türk sporunu dünyanın en üst sıralarına taşıma gayretimiz de devam edecektir.

Atatürk'ün cumhuriyetimizi emanet ettiği gençlerimizin gözlerindeki ışıktan aldığımız güçle, 2023 hedeflerimize doğru inançla yürümeye devam edeceğiz.

Bu duygularla, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatan müdafaasında canını siper eden tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum."

