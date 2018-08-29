Bakan Kasapoğlu'dan Diyarbakırlı gençlere milli forma

DİYARBAKIR (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Diyarbakır'daki 60 gence ay yıldızlı forma hediye etti.

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen yaz Kur'an kursu etkinlikleri kapsamında 60 öğrenci bir süre önce İstanbul gezisine götürüldü. Bakan Kasapoğlu'nu da ziyaret eden gençler, görüşmede A Milli Takım forması talep etti.

Bunun üzerine Kasapoğlu, öğrencilerin isimlerinin üzerinde yer aldığı formaları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne gönderdi.

Formalar Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir tarafından Diyarbakır Stadı'nda öğrencilere teslim edildi.

Diyarbakır'daki gençlere hizmet için çaba gösterdiklerini dile getiren Demir, şöyle konuştu:

"İnşallah nasip olursa bu formalarınız ile maça da gideceksiniz. Buradaki tablo memlekete ihanet eden insanlara sert bir tokat olarak inecektir. Çünkü biz devletimizi, milletimizi, bayrağımızı, ezanımızı sevdikçe var olacağız. Eğer hizmet etmezsek başkalarına her zaman muhtaç oluruz. Başkalarının çizmesi altında ezilmeye mecbur kalırız. Yurdumuzu terk edip gitmemizi isteseler de bu mümkün değil. Biz gençlik olarak onlara inat bu memlekete hizmet edeceğiz."

Öğrencilerden Mehmet Dağdelen, Kasapoğlu'nun kendilerini Beşiktaş-Akhisarspor maçına götürdüğünü belirterek, "İlgisinden dolayı Bakan Kasapoğlu'na teşekkür ediyoruz. Ayrıca bize milli takımın maçını izleme sözü de verdi. Vatanımın formasını giydiğim için kendimi mutlu ve gururlu hissediyorum." diye konuştu.

Berfin Karagöz de formanın hediye edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

