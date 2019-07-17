Bakan Kasapoğlu'ndan 10 bin pota müjdesi

Sosyal medyadan kendisini davet eden gençlerle basketbol oynayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Basketbolu yaygınlaştırma adına 'Yer gösterin pota yapalım' anlayışıyla inşallah 10 bin potayı hızlı bir şekilde Türkiye genelinde yaygınlaştıracağız." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kasapoğlu, Ankaralı gençlerin sosyal medyadan yaptığı basketbol maçı davetini geri çevirmedi.

Anıttepe Yaşam Boyu Koşu Parkuru'nda gençlerle buluşarak basketbol oynayan Kasapoğlu, maçın ardından "Yer gösterin pota yapalım" anlayışıyla Türkiye genelinde yapacakları 10 bin potanın müjdesini verdi.

Bir süredir gençler ve sporcularla beraber olabilmek adına çalışmalarını bakanlığına bağlı spor tesisi ve gençlik merkezlerinde yürüten Kasapoğlu, bugün de rutin çalışmalarını sürdürmek için bakanlıktaki makamı yerine Ümitköy Spor Kompleksi'ni seçti.

Bakan Kasapoğlu, kişisel sosyal medya hesabından "Bugün, günlük çalışma programımız için mekan olarak Ümitköy Spor Kompleksimizi seçtik. İnsan odaklı spor politikamız çerçevesinde, gençlerimiz ve sporcularımızla tesislerimizde daha sık beraber olmaya gayret göstereceğiz." paylaşımı yaptı ve mesajının sonuna "#GençlerNeredeBizOrada" etiketi ekledi.