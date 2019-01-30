Bakan Kasapoğlu’ndan “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Bakan Kasapoğlu mesajında, “Toplumun tarafsız, hızlı ve doğru bilgilendirilmesi adına önemli bir görevi yerine getiren ve kamu yararına çalışan gazetecilerimiz, demokrasinin gelişmesi ve toplumsal bilincin oluşturulmasında çok değerli katkılar sunmaktadır. Önemli bir kamu hizmetini yerine getiren, zaman mefhumu tanımadan, büyük fedakârlıklarla kitleleri bilgilendirmek adına görev yapan basın emekçilerimizin bu gayretleri her türlü takdiri hak etmektedir. İlkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışı ile kamuoyunun sesi olma görevini yürüten gazetecilerimize hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, bütün basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum” dedi.
Rüşvet skandalı! Parayı alırken yakalandı
Üroloji merkezinde feci son!
Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!
İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi
CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti
İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti
Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor