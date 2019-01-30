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Bakan Kasapoğlu’ndan “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 10:46 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.Bakan Kasapoğlu mesajında, “Toplumun tarafsız, hızlı ve doğru bilgilendirilmesi adına önemli bir görevi yerine getiren ve kamu yararına çalışan gazetecilerimiz, demokrasinin gelişmesi ve toplumsal bilincin oluşturulmasında çok değerli katkılar sunmaktadır.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Bakan Kasapoğlu mesajında, “Toplumun tarafsız, hızlı ve doğru bilgilendirilmesi adına önemli bir görevi yerine getiren ve kamu yararına çalışan gazetecilerimiz, demokrasinin gelişmesi ve toplumsal bilincin oluşturulmasında çok değerli katkılar sunmaktadır. Önemli bir kamu hizmetini yerine getiren, zaman mefhumu tanımadan, büyük fedakârlıklarla kitleleri bilgilendirmek adına görev yapan basın emekçilerimizin bu gayretleri her türlü takdiri hak etmektedir. İlkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışı ile kamuoyunun sesi olma görevini yürüten gazetecilerimize hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, bütün basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum” dedi.

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