Bakan Kasapoğlu'ndan 19 Mayıs mesajı

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Kasapoğlu mesajında, "Bugün 19 Mayıs 2019. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderlik ettiği ve bütün milletimizin canı pahasına destek verdiği istiklal mücadelemizin başlangıç noktası Samsun'da ilk adımın atılmasının üzerinden tam 100 yıl geçti. O gün Samsun'dan yayılan ateş bütün memleketi sararken, yüreği istiklal aşkı ile çarpan her bir vatan evladı, aşkla, inançla, ümitle bu kutlu mücadelenin bir neferi oldu. Vatanın çiğnenmesine izin vermediler ve işgalci emperyalistleri dize getirdiler. Bugün büyük hedeflerle yeni ufuklara taşıdığımız Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz işte bu destansı mücadelenin eseridir." ifadelerini kullandı.

100 yıl önceki ruhun bugün hala canlı olduğunu dile getiren Kasapoğlu, "Gururla söyleyebilirim ki bir asır önce yorgun bir memleketi ayağa kaldıran o ruh, bugün hala canlıdır, hala ayaktadır. Yüz yıldır iftiharla yaşattığımız istiklal ruhu, ülkesini daima ileriye taşıma kararlılığındaki gençlerimiz için güçlü bir ilham kaynağıdır. Bu ülkenin genç nesilleri, Cumhuriyetimize, istiklalimize, hukuka, demokrasiye sadakatle sahip çıkmakta, adalet ve kardeşliğin hüküm sürdüğü bir dünya için var güçleriyle çaba göstermektedirler." değerlendirmesinde bulundu.