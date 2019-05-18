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Bakan Kasapoğlu'ndan 19 Mayıs mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 19:54 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Kasapoğlu mesajında, "Bugün 19 Mayıs 2019. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderlik ettiği ve bütün milletimizin canı pahasına destek verdiği istiklal mücadelemizin başlangıç noktası Samsun'da ilk adımın atılmasının üzerinden tam 100 yıl geçti. O gün Samsun'dan yayılan ateş bütün memleketi sararken, yüreği istiklal aşkı ile çarpan her bir vatan evladı, aşkla, inançla, ümitle bu kutlu mücadelenin bir neferi oldu. Vatanın çiğnenmesine izin vermediler ve işgalci emperyalistleri dize getirdiler. Bugün büyük hedeflerle yeni ufuklara taşıdığımız Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz işte bu destansı mücadelenin eseridir." ifadelerini kullandı.

100 yıl önceki ruhun bugün hala canlı olduğunu dile getiren Kasapoğlu, "Gururla söyleyebilirim ki bir asır önce yorgun bir memleketi ayağa kaldıran o ruh, bugün hala canlıdır, hala ayaktadır. Yüz yıldır iftiharla yaşattığımız istiklal ruhu, ülkesini daima ileriye taşıma kararlılığındaki gençlerimiz için güçlü bir ilham kaynağıdır. Bu ülkenin genç nesilleri, Cumhuriyetimize, istiklalimize, hukuka, demokrasiye sadakatle sahip çıkmakta, adalet ve kardeşliğin hüküm sürdüğü bir dünya için var güçleriyle çaba göstermektedirler." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, Türkiye'nin değerlerine sımsıkı bağlı gençlerle geleceğe yürümekten gurur duyduklarını vurgulayan Kasapoğlu, "Bu hedefte onlarla yol arkadaşlığı yapmak bizim için büyük bir gurur vesilesidir. Türkiye'nin yarınları olan gençlerimiz için gece gündüz çalışmakta, onların en iyi şekilde yetişmesi için her türlü imkanı hazırlamakta kararlıyız. Bunu yaparken, nesillerimizin geçmişleriyle, ecdadımızın mirası olan medeniyet mirasımızla bağlarını güçlendirmeyi de çok önemli bir görev kabul ediyoruz. Biliyor ve inanıyoruz ki bir toplumda genç nesiller geçmişinden habersiz, temel değerlerine ve geleneklerine yabancı yetişirse, o ülke kendine sağlam bir gelecek inşa edemez." şeklinde görüş belirtti.

- "Türkiye'nin gençlerine inanıyor ve güveniyoruz"

Geçmişten alınan insanlık mirasını geleceğe taşımak istediklerini vurgulayan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Bizler adaleti, hakkaniyeti ve merhameti esas alan, her insanın hukukunu gözeten, büyük medeniyetler kurmuş, insanlığa örnek şahsiyetler yetiştirmiş bir geleneğin takipçileriyiz. Bizler tarihe yön vermiş muhteşem bir geleneğin varisleriyiz. Geçmişten aldığımız bu zengin insanlık mirasını geleceğe taşıma mesuliyetini omuzlarımızda hissediyor, gençlerimizi yarınlara en güçlü şekilde hazırlamanın gayretiyle çalışıyoruz. Bu yolda Türkiye'nin gençlerine inanıyor ve güveniyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleri ile memleketimizin her köşesini hizmetlerle, yatırımlarla buluşturmaya devam edeceğiz. Bu duygularla, aziz milletimizin ve gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu topraklar için fedakarca mücadele eden bütün kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle yad ediyorum. Bıraktıkları aziz emanete gençlerimizle birlikte sahip çıkacağımıza, onu iftiharla koruyup gözeteceğimize söz veriyorum."

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