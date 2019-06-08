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Bakan Kasapoğlu'ndan A Milli Futbol Takımı'na tam destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 14:10 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: - "Yeni bir ekip, genç bir ruh. Teknik direktör Şenol Güneş hocamıza ve milli takımımıza güveniyoruz. Ümidimiz, inancımız tam"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde, bu akşam Fransa ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na güvendiğini söyledi.

Konya'da yapımı süren spor tesislerini inceleyen Kasapoğlu, Türkiye-Fransa karşılaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "A Milli Futbol Takımı, son maçlarda çok güzel bir heyecan ve sinerji yakaladı. Yeni bir ekip, genç bir ruh. Teknik direktör Şenol Güneş hocamıza ve milli takımımıza güveniyoruz. Ümidimiz, inancımız tam." değerlendirmesinde bulundu.

Karşılaşmayı izleyeceğini aktaran Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Milli takıma son dünya şampiyonu Fransa karşısında başarılar diliyorum. Milli takımımızı Fransa karşısında hep birlikte destekleyeceğiz. Yüreklerimiz birlikte atacak. Bugün de hep birlikte büyük bir coşkuyla milli takımımızın yanında yer alacağız."

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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası A Milli Futbol Takımı Fransa Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

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