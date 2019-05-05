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Bakan Kasapoğlu'ndan AA'ya geçmiş olsun dileği

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 13:23 | Son Güncelleme

Bakan Kasapoğlu'ndan AA'ya geçmiş olsun dileği

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı arayarak, İsrail'in AA ofisinin bulunduğu binayı vurması dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Kasapoğlu, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, içinde Anadolu Ajansının ofisinin de bulunduğu binayı hedef almasının ardından Kazancı'yı telefonla aradı.

Kasapoğlu, olayla ilgili bilgi aldığı AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kazancı'ya "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

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Anadolu Ajansı Gençlik ve Spor Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu israil Mehmet Muharrem Kasapoğlu

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