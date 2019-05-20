HABER

Bakan Kasapoğlu'ndan Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'ya kutlama mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 00:56 | Son Güncelleme

Bakan Kasapoğlu'ndan Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'ya kutlama mesajı

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, THY Avrupa Ligi finalinde CSKA Moskova'ya 91-83 yenilerek ikinci olan Anadolu Efes ile turnuvayı dördüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe Beko'yu kutladı.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"THY Avrupa Ligi'nde ikinci olan Anadolu Efes'i ve turnuvayı dördüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe Beko'yu yürekten kutluyorum. Tarihimizde ilk kez iki takımla yer aldığımız Dörtlü Final'de oynadıkları basketbol ile bizleri gururlandıran iki takımımızın oyuncuları başta olmak üzere, teknik heyet ve yöneticilerine teşekkür ediyor, önümüzdeki sezon da mücadele edecekleri THY Avrupa Ligi'nde başarılar diliyorum."

Uzayda ağlamak mümkün mü?Uzayda ağlamak mümkün mü?
Çanakkale’de Manga rüzgarı estiÇanakkale’de Manga rüzgarı esti
Edis, Adanalıları coşturduEdis, Adanalıları coşturdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Efes basketbol Fenerbahçe Beko Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Mehmet Muharrem Kasapoğlu

En Çok Okunan Haberler

Ünlü sanatçı yoğun bakımda

Ünlü sanatçı yoğun bakımda

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

Köye giriş çıkış kapatıldı! Ölü ve yaralılar var

Köye giriş çıkış kapatıldı! Ölü ve yaralılar var

Abdullah Avcı'dan Fatih Terim'e şok sözler

Abdullah Avcı'dan Fatih Terim'e şok sözler

Korkutan açıklamalar peş peşe geldi! 'Savaşa hazırız'

Korkutan açıklamalar peş peşe geldi! 'Savaşa hazırız'

Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köprüde feci kaza! Otomobilden savrulan kadın...

Köprüde feci kaza! Otomobilden savrulan kadın...

Kuzen vahşetinde yeni gelişme! Söyledikleri kan dondurdu

Kuzen vahşetinde yeni gelişme! Söyledikleri kan dondurdu

Kars'ta arazi kavgası: Ölü ve yaralılar var

Köye giriş çıkış kapatıldı! Ölü ve yaralılar var

Sakarya’da silahlı kavga! 4 kişi öldü, 2 polis yaralı

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarında şehit olan Astsubay Mustafa Gidergelmez'in son sözleri ortaya çıktı

Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarında şehit olmuştu! Son sözleri ortaya çıktı

Sosyal medyada örgütlenip, mezarlık temizliği yaptılar!

Sosyal medyada örgütlenip, mezarlık temizliği yaptılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.